Alex Saviuk, per la prima volta in Italia, tra i grandi ospiti di Etna Comics 2025

L’artista americano è considerato uno dei più importanti disegnatori di Spider-Man

CATANIA – Dopo la presentazione del manifesto, dedicato a Franco Battiato, Etna Comics svela anche il primo ospite di rilievo dell’edizione 2025. Alex Saviuk, considerato da tutti come uno dei più importanti e prolifici disegnatori di Spider-Man, sarà tra i grandi nomi del Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop, grazie al grande impegno e alla consueta collaborazione dei Mad Collectors.

Un annuncio che arriva a cento giorni dal taglio del nastro della tredicesima edizione (30 maggio – 2 giugno 2025). Nella consueta “Artist Alley” gli appassionati potranno incontrare Saviuk e acquistare le sue opere.

Gli inizi di Alex Saviuk

Un ospite di alto livello con una carriera ricca di grandi traguardi cominciata nel 1977 alla DC Comics, dove ha illustrato titoli come Green Lantern, The Flash e Superman. Nei primi anni ’80 Saviuk è diventato artista regolare della testata Action Comics, dove ha disegnato le gesta di Air Wave, Aquaman e Atom in collaborazione con lo scrittore Bob Rozakis.

Il lavoro su Spider-Man

Nel 1986 Saviuk è passato alla Marvel Comics, dove si è affermato come artista chiave di Spider-Man con una serie durata sette anni su Web of Spider-Man (numeri 35-116), di fatto la serie più lunga di un singolo artista su quella testata.

Nel 1989 ha realizzato la graphic novel The Amazing Spider-Man: Parallel Lives, mentre dal 1994 al 1997 ha lavorato alla serie Spider-Man Adventures (in seguito rinominata The Adventures of Spider-Man).

A partire dal 1997 ha disegnato la striscia a fumetti del giornale domenicale The Amazing Spider-Man, scritta da Stan Lee e inchiostrata da Joe Sinnott, mentre dal 2003 ha inchiostrato la striscia quotidiana di Spider-Man, disegnata a matita dal fratello di Lee, Larry Lieber.

Quando nel settembre 2018 Lieber si ritirò dalla striscia quotidiana, Saviuk assunse anche il ruolo di disegnatore e rimase fino alla cancellazione della striscia nel marzo 2019, creando nello stesso anno le copertine varianti per Symbiote Spider-Man #1–5 (2019).

I suoi personaggi

Tra i personaggi co-creati da Saviuk ci sono Arkiss Chummuck e Malet Dasim del Corpo delle Lanterne Verdi (con Bob Toomey), Sunburst (con Paul Kupperberg), Olympian (con E. Nelson Bridwell), Tombstone (con Gerry Conway ), Nightwatch e i New Enforcers (entrambi con Terry Kavanagh).