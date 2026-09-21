 Alì Terme, arrestata 59enne: aveva accoltellato il compagno

Alì Terme, arrestata 59enne: aveva accoltellato il compagno

Redazione

Alì Terme, arrestata 59enne: aveva accoltellato il compagno

lunedì 21 Settembre 2026 - 12:52

I carabinieri intervenuti in casa della coppia

Ieri sera, ad Alì Terme (ME), i Carabinieri della Stazione del luogo hanno arrestato in flagranza una 59enne, ritenuta responsabile di “maltrattamenti in famiglia”, commessi ai danni del convivente, 50enne.

L’arresto è stato eseguito dopo che i militari erano intervenuti in casa della coppia, ove era stato lo stesso uomo a segnalare una lite al 112.

Difatti, non appena gli operanti sono giunti sul posto, hanno ricostruito l’accaduto, appurando che la donna – al culmine della citata lite – avrebbe colpito il convivente con un coltello, provocandogli ferite non gravi.

Alla luce degli elementi raccolti e della gravità di quanto emerso, i militari hanno quindi arrestato la donna, posta agli arresti domiciliari in una struttura di accoglienza in attesa di essere giudicata con direttissimo.

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