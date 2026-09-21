 Docu-Film “Il Giovane La Pira”, anteprima a Roma e Messina

Docu-Film “Il Giovane La Pira”, anteprima a Roma e Messina

Redazione

Docu-Film “Il Giovane La Pira”, anteprima a Roma e Messina

lunedì 21 Settembre 2026 - 11:50

Film realizzato tra Messina, Tindari e Pozzallo

Arriva al Cinema il Docu Film “Il Giovane La Pira”. Il 26 Settembre 2026 parte dal Teatro Ghione di Roma e il 9 Ottobre a Messina all Cine-Forum Lux. Il regista Biagio Cardia, con gli attori protagonisti saranno presenti alla Prima Visione Assoluta. Nelle due proiezioni sarà presente l’avvocata Mascia Mariapia La Pira, nipote di Giorgio La Pira, che si sposterà da Milano per essere presente e ricordare la memoria dello zio.

Il film è realizzato con attori messinesi, preparati e coordinati dallo stesso regista Cardia. Produzione e Distribuzione dall’Associazione “Turismo Arte Spettacolo di Messina”, sceneggiatura del Prof. Nino Giordano, Riprese realizzate da Davide Cardia che ha curato la Produzione e Post – Produzione. La Produzione ha usufruito della collaborazione della società Atm di Messina, che ha messo a disposizione un autobus storico, scene nell’Aula di Giurisprudenza dell’Università di Messina, Museo Salvatore Quasimodo di Roccalumera (ME), Monastero Montevergine Santa Eustochia, villaggio delle Masse con la presenza dell’Associazione Borgo San Nicola e la collaborazione del Movimento Civico Canali di Tramontana; non sono mancate riprese a Tindari e Pozzallo, la città dov’è nato Giorgio La Pira nel 1904. Prove e riprese effettuate nella Chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù di Montepiselli e nella chiesa San Giuseppe di Bisconte di Messina.

Nel 1914 La Pira si era trasferito a Messina, dove ha trascorso gli anni della sua gioventù intrecciando grande amicizia con alcuni illustri personaggi del tempo come Salvatore Quasimodo, Salvatore Pugliatti, Giuseppe Raneri e tanti intellettuali del tempo. All’Università studia Diritto Romano, rimanendovi fino al 1926, tra i suoi professori Guido Ghersi e Ludovico Fulci. Dal consiglio del suo professore Emilio Betti, si trasferisce a Firenze, completa gli studi universitari per le ultime due materie e ancora giovane insegna all’Università della stessa città. Eventuale richiesta per la proiezione del film nei cinema, scrivere: cardiabiagio@gmail.com.

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