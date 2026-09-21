Spiaggia di Galati Marina, MessinAttiva raccoglie 370 kg di rifiuti

Una giornata di volontariato e tutela ambientale sulla fascia jonica messinese, tra pneumatici, plastica e appelli contro l'inciviltà

La tutela del territorio passa dall’impegno civico e dalla cura quotidiana dei beni comuni. A ribadirlo è l’associazione MessinAttiva, che in occasione della tappa messinese della Giornata Mondiale della Pulizia (World Cleanup Day) ha organizzato una grande operazione di pulizia a Galati Marina, operando fianco a fianco con il Comitato “Salviamo Galati Marina”. L’intervento si è concentrato in un’area fortemente segnata dal maltempo dei mesi scorsi: “una zona colpita in parte dall’uragano che, qualche mese fa, ha interessato la costa ionica”, spiegano i promotori dell’iniziativa.

I dettagli dell’intervento e i rifiuti trovati tra le case

L’azione dei ventitré volontari, che hanno dedicato due ore della propria domenica alla causa, ha fatto emergere una situazione di degrado ancora evidente a distanza di tempo dagli eventi meteorologici estremi. Nelle parole del gruppo viene evidenziata l’amarezza per lo scenario riscontrato: “È stato frustrante osservare tutti i rifiuti che poco a poco venivano recuperati nelle zone vicine alla spiaggia, ma ancora più incredibile è stato notare quelli che erano stati trascinati in varie aree vicino alle case”.

Nonostante le opere di pulizia post-emergenza, i partecipanti hanno constatato che molti materiali sono rimasti dispersi o addirittura inglobati dal territorio: “Nonostante gli interventi fatti dopo l’uragano, alcuni rifiuti sono ancora sparsi nel territorio, mentre altri sono stati accumulati e mai rimossi, creando una vegetazione attorno a essi e, in alcuni casi, sono stati sommersi dalla sabbia. Una situazione davvero sorprendente, soprattutto considerando che si tratta di una frazione piuttosto frequentata durante l’estate”.

Durante la mattinata di lavoro non si è registrata la prevalenza di una singola tipologia di scarto, quanto piuttosto una vasta eterogeneità di materiali abbandonati o accumulati dalla furia della tempesta. Il bilancio finale parla di un carico pesante per l’ambiente: “Oggi non c’è stato un tipo di rifiuto raccolto più degli altri; ce n’era una grande varietà, come ad esempio 20 copertoni, una quantità notevole di plastica, molte bottiglie di vetro che abbiamo differenziato, e molto altro ancora”.

Il ringraziamento ai volontari e la sinergia con Messinaservizi

L’intervento si è concluso con la raccolta di trentacinque sacchi di rifiuti differenziati, a cui si sono aggiunti oggetti ingombranti non idonei alla pesatura tradizionale. Nel tracciare il bilancio della giornata, il movimento ha voluto rivolgere un pensiero di gratitudine a chi ha scelto di dedicare il proprio tempo libero alla comunità: “Vogliamo esprimere un sincero grazie a tutti i volontari che hanno partecipato: 23 persone che hanno deciso di dedicare due ore della loro domenica per un gesto di amore verso il bene comune”.

La gestione logistica del materiale raccolto vedrà ora la collaborazione dell’azienda partecipata del Comune: “Desideriamo anche ringraziare Messinaservizi Bene Comune, che domani (lunedì, ndr) verrà a ritirare i 35 sacchi che abbiamo raccolto, per un peso totale, sebbene non ufficiale, di 369 kg. Alcuni oggetti non sono stati pesati perché erano troppo pesanti”. L’iniziativa si chiude così con un messaggio chiaro nei confronti della cittadinanza e del rispetto ambientale: “Insomma, un altro grande bottino per il gruppo e, soprattutto, una risposta a chi continua a comportarsi in modo incivile”.