 Acr Messina, nasce 757 Club: "More than a membership"

Acr Messina, nasce 757 Club: “More than a membership”

Redazione

Acr Messina, nasce 757 Club: “More than a membership”

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lunedì 21 Settembre 2026 - 11:50

Il nuovo progetto dell’A.C.R. Messina 1900 per rafforzare il legame tra Club, tifosi, famiglie, imprese e territorio

MESSINA – L’A.C.R. Messina 1900 presenta 757 Club, il nuovo progetto fortemente voluto dal Presidente Justin Davis con l’obiettivo di rafforzare e ampliare il rapporto tra il Club, i suoi tifosi, le famiglie, le imprese e il territorio. Un progetto che nasce dalla volontà di creare una comunità sempre più vicina all’A.C.R. Messina e di offrire nuove modalità per vivere il rapporto con il Club, oltre i novanta minuti della partita. A sviluppare e coordinare il programma saranno Benedetto Bruschetta ed Ezio Sindoni, Rispettivamente responsabile Marketing e Comunicazione e Direttore del Programma.

Il 757 Club nasce con l’idea di superare il concetto tradizionale di membership. Essere parte del 757 Club significherà infatti poter vivere l’esperienza A.C.R. Messina durante tutta la stagione, attraverso esperienze, vantaggi, incontri, iniziative e momenti di condivisione pensati per creare un rapporto sempre più diretto tra il Club e la propria comunità. Sono previste quattro formule di adesione: Member, Premium e due livelli di Business Club, con proposte differenti rivolte a tifosi, professionisti e aziende e con servizi e opportunità dedicati.

Una parte centrale del progetto sarà dedicata al mondo delle imprese attraverso il Business Club, pensato per creare un network di realtà messinesi e siciliane unite dal rapporto con l’A.C.R. Messina. L’obiettivo è favorire relazioni professionali, visibilità, networking e nuove opportunità di incontro, mettendo a disposizione delle aziende momenti dedicati alla presentazione di prodotti e servizi, occasioni di confronto ed esperienze di hospitality legate al Club e alle sue partite. Il 757 Club vuole così diventare anche uno spazio di relazione tra il mondo dello sport e quello dell’impresa, creando nuove occasioni di partecipazione e condivisione attorno all’A.C.R. Messina.

All’interno del progetto è previsto anche il 757 Season Pass, dedicato ai membri del Club per vivere le partite casalinghe dell’A.C.R. Messina al Franco Scoglio. Tutte le informazioni sul 757 Club, sulle formule di adesione, sui servizi e sulle iniziative saranno disponibili sul sito ufficiale 757club.com.

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