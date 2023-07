Alì Terme. Sfilata storico-medievale con finalità benefica per una bimba di 7 anni - Tempostretto

Ospite Giovanna Deani, la studentessa universitaria vittima di un grave incidente stradale a S. Teresa di Riva, lo scorso anno: "Ho di nuovo 'due gambe' e tanti sogni da realizzare"

ALI’ TERME – Sfilata storico-medievale il prossimo 5 agosto ad Alì Terme, con nobili finalità: il ricavato sarà devoluto in beneficenza ad una bimba di 7 anni alla quale, a causa di un incidente (le è caduta addosso una lastra di marmo schiacciando irrimediabilmente la gamba destra). La manifestazione, patrocinata dal Comune e dalla Pro loco, avrà luogo nel quartiere antistante il Tiro a segno e prenderà il via alle 20 con la sfilata del corteo storico di “Ruggero e Costanza”, accompagnati dai cavalli, dagli arcieri e dalla falconeria federiciana del maestro Agatino Grillo, detentore del record mondiale per aver riprodotto le aquile reali in Sicilia. Alle 22 è in programma la proiezione del film cartone “L’ispettore ottozampe e il mistero dei misteri” per poi proseguire con musica e ballo. La serata vedrà la partecipazione di Giovanna Deani, la studentessa universitaria vittima di un grave incidente stradale a S. Teresa di Riva, lo scorso anno. A dodici mesi di distanza è tornata ad avere “due gambe”, come ama dire lei, più forte di prima e con tanti sogni da realizzare, a partire dalla laurea. Sarà ad Alì Terme per infondere speranza. Anche alla piccola Angela.