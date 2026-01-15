Liste di attesa in sanità. La vostra esperienza al numero WhatsApp 366.8726275

Segnalate a Tempostretto gli eccessivi ritardi nelle prestazioni sanitarie richieste alle strutture pubbliche

Sono, purtroppo, sempre più frequenti i casi di cittadini che prenotano una Tac, una risonanza magnetica, un’ecografia, una visita cardiologica o altre prestazioni specialistiche presso strutture pubbliche e ricevono appuntamenti a diversi mesi di distanza. Così come non è infrequente il caso di interventi operatori rinviati più volte. Le lunghe lista d’attesa sono un chiaro segnale di crisi del nostro sistema sanitario, afflitto da problemi strutturali e di personale. Ne deriva una situazione che spesso spinge chi può permetterselo a rivolgersi al privato, con un aggravio di costi che pesa sulle famiglie e acuisce le disuguaglianze nell’accesso alle cure. E’ un quadro preoccupante che incide gravemente sulla qualità della vita delle persone, con conseguenze negative sulla prevenzione e, nei casi più gravi, sulla possibilità di ricevere cure tempestive.

Raccontate la vostra esperienza a Tempostretto

Per fare luce su questa realtà e dare voce direttamente ai cittadini, Tempostretto offre a lettori e lettrici la possibilità di segnalare le esperienze negative a cui sono andati incontro quando hanno avuto necessità di prestazioni sanitarie presso le strutture pubbliche di Messina e provincia. Le testimonianze possono riguardare visite specialistiche, esami diagnostici o interventi chirurgici prenotati tramite il servizio sanitario nazionale e caratterizzati da tempi di attesa eccessivi.

Le segnalazioni possono essere inviate al numero WhatsApp di Tempostretto: 366.8726275. È possibile indicare la tipologia di prestazione, la struttura sanitaria di riferimento e i tempi di attesa comunicati al momento della prenotazione, allegando idonea documentazione a supporto. Naturalmente i dati sensibili non verranno resi pubblici.

Raccogliere queste informazioni significa contribuire a costruire un quadro più chiaro e documentato della situazione reale sul territorio, andando oltre i dati ufficiali e portando all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni le criticità che i cittadini affrontano ogni giorno. Un’iniziativa che punta alla trasparenza e al diritto alla salute, partendo dall’ascolto di chi il sistema sanitario lo vive sulla propria pelle.