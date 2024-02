Allagamenti Milazzo. Il sindaco fa il punto sulle criticità e dispone controlli

Nel corso di una riunione in municipio si è deciso di effettuare una serie di azioni sul territorio

MILAZZO – Le criticità emerse nel corso degli ultimi giorni a Milazzo, quando il maltempo ha causato diversi allagamenti, al centro di una riunione tra il sindaco Pippo Midili e gli uffici comunali.

Nel corso dell’incontro si è fatto il punto sulle zone a maggior rischio in città, ovvero la zona di Santa Marina, via Feliciata e via Orgaz così come via Tonnara dove gli uffici comunali hanno rilevato la presenza di opere murare nelle cui condotte risultano assenti o ostruite le condotte.

“Ho chiesto agli uffici – dichiara il sindaco Midili – di attivarsi subito con alcune azioni. Innanzitutto sarà potenziato il monitoraggio di tutti gli scarichi, inoltre sarà operata la verifica dei vivai presenti nelle varie frazioni per capire come al loro interno avviene lo smaltimento delle acque. Inoltre coinvolgeremo gli uffici delle Ferrovie per intimare entro 15 giorni di operare l’intervento di pulizia dei canaloni che abbiamo verificato erano ostruiti e lo stesso discorso sarà fatto con l’Autorità portuale, con la quale abbiamo lo scorso anno sottoscritto un protocollo che prevede un intervento sul sistema di smaltimento delle acque meteoriche che interessano il tratto compreso tra il piazzale Pizzoli e il molo Marullo, al fine di superare le criticità allo smaltimento delle acque piovane, determinate dalla realizzazione nei decenni passati delle infrastrutturazioni relative al porto. Interventi che solleciteremo all’Autorità di sistema”

