Allagamenti Milazzo. Seduta straordinaria in Consiglio comunale

Gli allagamenti che hanno colpito la città di Milazzo nelle scorse settimane al centro di una seduta straordinaria del Consiglio Comunale

MILAZZO – Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale si è discusso degli eventi alluvionali che, nelle scorse settimane, hanno colpito la città di Milazzo. Diversi gli interventi, che hanno visto prendere posizione anche al primo cittadino Pippo Midili.

Il sindaco, nel relazionare al consiglio, ha sottolineato come le forti piogge dello scorso 25 febbraio per consistenza si collocano “all’ottavo posto tra quelle degli ultimi 70 anni sulla base di dati pluviometrici della Regione siciliana”.

Midili punta al piano triennale delle opere pubbliche

Midili quindi ha riaperto la questione sugli interventi previsti dalla progettazione definitiva inserita nel piano triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e già indirizzata al Commissario del Governo regionale per l’inserimento nei programmi di finanziamento di interventi cantierabili per l’anno 2021. Si tratta di un primo stralcio funzionale per circa 18 milioni di euro riguardante opere legate al convogliamento delle acque meteoriche.

Intanto, ha sottolineato il primo cittadino, bisognerà procedere con interventi tampone coinvolgendo gli enti che hanno competenze sul territorio. Nel corso dell’incontro interventi anche del consigliere Foti, che ha chiesto quale sia lo stato dell’interlocuzione con la politica regionale, oltre che del consigliere Maisano che ha posto l’accento sulla possibilità di richiedere ulteriori servizi alla ditta incaricata dei servizi di igiene e pulizia del territorio nonché della raccolta differenziata.