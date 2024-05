Allarme tombini quando piove, le segnalazioni dei lettori

Ecco alcune osservazioni di cittadine e cittadini

MESSINA – Problema tombini quando piove copiosamente. Abbiamo segnalato dei miglioramenti in alcune zone, grazie a una migliore manutenzione. E abbiamo chiesto ai lettori le zone in cui bisogna intervenire.

“Salve, sono un consigliere di quartiere. Visto che le segnalazioni fatte a Tempostretto hanno più attenzione delle segnalazioni fatte attraverso una delibera del Consiglio municipale segnalo: Via Comunale Camaro a partire dalla farmacia “Latteri” fino al viale Padre Ruggeri a Camaro Superiore; via Polveriera, via Annibale, prima e seconda traversa di via Annibale, sant Anna, contrada Spadafora, via Linea, via Nuova, via Santa Barbara, Camaro San Luigi e vie limitrofi, Camaro San Paolo e vie limitrofi” (Nunzio Signorino).

“Sulla Panoramica tombini otturati”.

“Percorrendo il Viale Europa, dalla rotonda all’incrocio col Viale Italia, le caditoie sono otturate dall’asfalto”.

“S.S. 114 km 5,600, Tremestieri, di fronte alla scuola media Gaetano Martino. Quando piove, ci vuole la barca. Da 20 anni promesse durante le votazioni: quando arrivano al loro obiettivo si dimenticano di tutto e di tutti. Li aspetto con ansia per le prossime votazioni”.

“Messina nord è sempre un lago”. Lì il problema è strutturale e servono ingenti somme e un’attenta programmazione.

“C’è puzza di fogna anche al fondo Marino (dove ci sono le case) e in tutta la zona interna!”.

“Via Carbonara: quando piove si passa con i gommoni”.

“Sul Viale Regina Elena ieri, dopo quel forte acquazzone, sono “esplosi” i tombini. Impossibile attraversare a piedi: sia per quello che galleggiava, sia per il cattivo odore”.

“Viale S. Martino, incrocio via Primo Settembre, si forma un lago e il marciapiede diventa impraticabile”.

“L’acqua di scolo stradale non può finire in fogna perché inficia il processo di depurazione dei reflui civili. Realizzassero la rete di raccolta dei reflui stradali per salvaguardare il corretto funzionamento dei depuratori. I tombini li chiudano”.

Ci auguriamo che ci sia una verifica da parte delle istituzioni.

La foto è di repertorio.