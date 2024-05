Pioggia del 9 maggio, quando la cura c’è i tombini funzionano

Un monitoraggio in alcune zone ma segnalateci eventuali situazioni critiche

MESSINA – Pioggia copiosa del 9 maggio: sul viale della Libertà, in via Garibaldi e sulla Tommaso Cannizzaro i tombini non s’intasano. In un’altra occasione, faremo una prova in altre zone della città. E, in questo periodo, abbiamo ricevuto una segnalazione di un tombino intasato a Gazzi. Ma, nella maggior parte dei casi, la situazione sembra buona.

La manuntenzione c’è stata

Va dato atto all’assessore alla Difesa del suolo Francesco Caminiti e all’Amam di aver svolto la manutenzione negli ultimi due anni. Le caditoie sono state pulite e la densità della pioggia di ieri non ha rappresentato un ostacolo. Non sono mancati degli allagamenti ma legati alla fatiscenza di molte strade. E non per via dei tombini. Di rilievo pure, come aveva evidenziato in precedenza l’assessore con delega alla Protezione civile Massimiliano Minutoli, il controllo dei torrenti cittadini.

Nel dicembre 2023, era stato il Partito democratico, con i consiglieri della IV Municipalità a sollevare il problema dei tombini otturati sul Viale della Libertà. In quell’occasione, così si era espresso Salvo Puccio, direttore generale del Comune e della Città metropolitana: “Non c’è nessuna ostruzione delle caditoie. E i lavori seri per liberare il Viale della libertà dagli allagamenti sono stati progettati e finanziati con Fsc, Fondo per lo sviluppo e la coesione, assieme a quelli di riqualificazione della linea tranviaria, dopo vent’anni di sole parole. Questa è la verità. Il problema sul Viale della Libertà è derivato dai lavori del tram, che hanno tranciato le bocche di lupo. E si è realizzata una tubazione a un’altezza sbagliata, che non fa defluire l’acqua. Si farà invece un sistema di pompaggio che porterà l’acqua all’impianto della Rada San Francesco e la verserà in mare. Una volta risolti i problemi strutturalI, con la captazione corretta delle acque in sotterraneo, si procederà con la bitumazione definitiva”.

In ogni caso, segnalateci eventuali problemi su tombini e su tutto il resto, in tutta Messina, al numero WhatsApp 366.8726275 per le segnalazioni.

Articoli correlati