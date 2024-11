Allerta arancione nel Messinese, scuole chiuse nei Comuni della zona jonica

Dopo l'avviso del dipartimento regionale di Protezione civile, i sindaci hanno predisposto i provvedimenti

Aggiornamenti dal Dipartimento regionale della Protezione civile sul maltempo in arrivo nel Messinese. Dal pomeriggio di oggi e per le successive 24-36 ore si prevedono “precipitazioni sparse” e temporali. Da qui l’allerta arancione di preallarme, fino alle 24 dell’11 novembre, per i “rovesci di forte intensità e frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”. Da qui la decisione dei primi cittadini di chiudere le scuole della zona jonica.

I sindaci di Santa Teresa di Riva, Letojanni e Savoca sono stati i primi ad annunciare la chiusura di tutti i plessi scolastici per lunedì 11 novembre. Poi l’annuncio da parte degli altri.

Ecco i 25 Comuni che avranno le scuole chiuse: Taormina, Castelmola, Giardini Naxos, Letojanni, Gallodoro, Mongiuffi Melia, Forza d’Agrò, Sant’Alessio Siculo, Limina, Antillo, Santa Teresa di Riva, Savoca, Furci Siculo, Roccalumera, Pagliara, Mandanici, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Alì Terme, Alì, Itala, Scaletta Zanclea, Gaggi, Graniti e Motta Camastra.

Allerta arancione lunedì 11 novembre

Comunica il Dipartimento della Protezione civile della presidenza del Consiglio dei ministri: “L’area di instabilità presente, già da diversi giorni, tra Sardegna e Sicilia, nel corso delle prossime ore subirà un’ulteriore recrudescenza, con lo sviluppo di sistemi temporaleschi che, a partire dalle aree di mare, tenderanno ad interessare le citate isole maggiori”.

“Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento”.

“L’avviso prevede dal pomeriggio/sera di oggi, domenica 10 novembre, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sardegna e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

“Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 11 novembre, allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico sul settore costiero nord-orientale della Sicilia. Valutata, inoltre, allerta gialla sul versante orientale della Sardegna, sugli estremi settori meridionali della Calabria e sul restante territorio della Sicilia”.

“Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione”.