Allerta meteo arancione, scuole chiuse nella jonica - Tempostretto

I Comuni in cui i sindaci hanno firmato l'ordinanza

Allerta meteo arancione e scuole chiuse in diversi Comuni jonici, nella giornata di martedì, in seguito all’avviso emanato dalla Protezione civile regionale che ha attivato la fase operativa di preallarme per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Dalla mezzanotte del 29 e per le 24 ore successive sono previste precipitazioni sparse e temporalesche anche nel versante jonico messinese.

Diversi sindaci hanno deciso di chiudere i plessi scolastici che ricadono nel proprio territorio comunale. Scuole chiuse a S. Teresa di Riva, Furci Siculo, Roccalumera, Nizza di Sicilia, Alì Terme, Letojanni, Limina e S. Alessio Siculo.