Venerdì 17 gennaio stop anche agli esami in tutti i Dipartimenti e le strutture dell'Ateneo

MESSINA – A causa dell’allerta meteo per le avverse condizioni atmosferiche previste per venerdì 17 gennaio e facendo seguito al provvedimento del sindaco del Comune di Messina, è stata disposta la sospensione dell’attività didattica compresi gli esami di profitto in tutti i Dipartimenti e le strutture dell’Ateneo. Lo comunica l’Università degli Studi di Messina in una nota.