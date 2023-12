Allestire un evento in open air: tutto ciò che c’è da sapere per farlo al meglio - Tempostretto

Redazionale

Siamo completamente immersi in un periodo storico all’interno del quale il mondo subisce giornalmente importanti cambiamenti e il lavoro viene, più che mai, integrato con numerose pratiche collaterali. Insomma, in questo frangente l’organizzazione di eventi ha assunto un ruolo cruciale, sia in ambito lavorativo che, per quanto riguarda il contesto sociale in generale. Riunire persone per condividere esperienze, idee e momenti speciali, insomma, rappresenta – ormai – una pratica comune. Questo rende necessario per gli organizzatori cercare nuove e creative modalità di realizzazione. Di sicuro, allestire eventi all’aperto rappresenta una delle soluzioni migliori, conferendo un tocco di freschezza e originalità.

Poter organizzare un evento all’aperto offre dei vantaggi particolarmente considerevoli. In open air, si hanno a disposizione spiaggi ampi, con la possibilità di sfruttare la bellezza naturale dell’ambiente circostante, con un’atmosfera informale in grado di smorzare l’attitudine tipica delle aziende, ad esempio. Insomma, un allestimento all’aperto conferisce freschezza e unicità ai propri eventi, a prescindere da che si tratti di un meeting, di una conferenza, di un team building o, più semplicemente, di una festa privata.

Al di là della magia offerta da questa specifica tipologia di eventi, però, è importante mettere in conto numerosi dettagli e considerazioni cruciali. Tra queste, spicca la variabilità delle condizioni metereologiche, la logistica degli allestimenti e la gestione del pubblico. Per questo motivo, organizzare un simile evento richiede la considerazione di ogni possibile scenario e possibilità. Questo articolo nasce con lo scopo di esplorare in modo dettagliato il mondo degli eventi all’aperto, fornendo alcune utili nozioni su come organizzarli al meglio, in maniera strategica e tenendo conto dei vari aspetti che potrebbero influire sulla buona riuscita dello stesso.

Scelta del luogo

Il primo fattore da prendere assolutamente in considerazione quando si tratta di organizzare un evento è, chiaramente, la location. Scegliere il luogo significa prendere, successivamente, in considerazione aspetti come le dimensioni di quest’ultimo in relazione al numero di persone che prenderanno parte all’iniziativa, ma anche l’accessibilità e l’efficienza dei collegamenti per questi ultimi. Il carattere burocratico ricopre, inoltre, un ruolo preponderante, inducendo a controllare le regolamentazioni locali e le autorizzazioni necessarie per poter effettuare l’evento.

Condizioni metereologiche

Scelto il luogo, altro aspetto cruciale per la buona riuscita dell’evento è una valutazione oculata del contesto e, di conseguenza, del clima a cui è soggetto. In questo caso, il consiglio è quello di monitorare le previsioni metereologiche ed essere pronti ad affrontare anche un’improvvisa giornata di maltempo.

Attrezzature

Quando si allestisce un evento, si ha la netta impressione di assistere ad una serie di concatenazioni. Nella fattispecie, la scelta delle attrezzature per un open air è profondamente soggetta ai caratteri citati in precedenza, rendendo necessari, oltre agli elementi grafici e scenici, i palchi e i tendaggi, anche strumenti come le coperture apposite da utilizzare in caso di maltempo o per ripararsi dal sole. È possibile rivolgersi a realtà specializzate per poter sfruttare temporaneamente attrezzi e allestimenti. Oggi, ce ne sono diverse e, pertanto, non è difficile trovarne una disponibile per il Noleggio Gazebo Roma, Milano, Napoli o in qualsiasi altra città d’Italia.

Intrattenimento e programmazione

In questa voce, riteniamo sia il caso di non raccogliere soltanto la selezione di attività adatti all’ambiente esterno, ma anche tutto ciò che riguarda la definizione di una scaletta che possa essere tanto flessibile da permettere eventuali cambiamenti. Inoltre, per intrattenere propriamente i partecipanti all’evento, è necessario scegliere elementi decorativi in tema e collaborare con fornitori di catering esperti per non far mancare nulla a chi vi prende parte in termini di food and beverage, fondamentali soprattutto per un’iniziativa di lavoro.