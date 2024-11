All’istituto Evemero da Messina inaugurata l’aula immersiva

MESSINA – All’istituto comprensivo Evemero da Messina è stata inaugurata l’aula immersiva realizzata nell’ambito nell’ambito del PNRR Piano Scuola 4.0 – Azione 1 “Next Generation Classrooms – Ambienti di apprendimento innovativi”. Al taglio del nastro erano presenti anche gli assessori alla Pubblica istruzione Liana Cannata e alle Politiche culturali Enzo Caruso. L’evento è stato allietato dall’esibizione di due alunni della classe di strumento musicale di clarinetto e di violino, Marco Bonomo e Pietro Santoro.

È stato il momento conclusivo di un progetto articolato, che ha interessato vari plessi dell’Istituto e ha permesso di incrementare e perfezionare la transizione digitale già avviata, trasformando un numero di aule e di spazi tradizionali in ambienti di apprendimento che consentono esperienze di realtà virtuale ed aumentata e la creazione e gestione di ambienti virtuali per una didattica innovativa ed un apprendimento attivo. L’aula è un ambiente dotato di triplo schermo, con videoproiettori laser e a ottica ultracorta, interattivi e utilizzabili tanto con penne digitali quanto con le dita. Possono essere utilizzati per scene 3D, strumenti educativi, semplici video e molto altro.

Presenti il consigliere Pagano e il maresciallo Romano

Gli assessori hanno spiegato l’importanza che aule simili rivestono nel panorama scolastico, sottolineando “come le moderne tecnologie e i linguaggi digitali costituiscano una preziosa opportunità formativa volta a supportare nuovi modi di insegnamento e di apprendimento”. Presenti il presidente della VI Circoscrizione Francesco Pagano, che ha rivolto il suo apprezzamento “alla scuola e alle molteplici opportunità fornite agli studenti del territorio”; mentre il maresciallo della Stazione dei Carabinieri di Ganzirri Mauro Romano ha testimoniato “la costante presenza e il supporto da parte dell’Arma dei Carabinieri”.

Il presidente del consiglio di Istituto Massimo Costanzo ha manifestato soddisfazione per la progettualità e la costante crescita dell’istituto; il diacono Saverio Falcone, in rappresentanza del parroco di Ganzirri padre Antonello, ha rivolto ai presenti e alla comunità scolastica la benedizione. Una rappresentanza di alunni, coordinati dall’animatore digitale Meloni, ha effettuato una breve dimostrazione delle molteplici funzionalità dell’aula immersiva. La dirigente scolastica Angela Mancuso ha espresso “grande apprezzamento per il lavoro sinergico svolto da tutte le componenti della scuola, che ha consentito il raggiungimento di questo e altri importanti traguardi”.