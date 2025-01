Alluvione a Giampilieri, 400mila euro dalla Giunta Basile per la manutenzione

Interventi proposti dall'assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli pure per Altolia e Pezzolo

MESSINA – I villaggi colpiti dall’alluvione del 2009. La Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo relativo agli interventi di manutenzione delle opere realizzate a Giampilieri, Altolia e Pezzolo. Il tutto su proposta dell’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli. Si legge in una nota dell’amministrazione comunale: “La realizzazione degli interventi manutentivi fa seguito al trasferimento al Comune di Messina di un contributo straordinario per l’importo complessivo di € 400.000,00, stabilito con D.D.G. n. 398 del 2 ottobre 2024 dell’assessorato delle Autonomie locali Servizio 4 relativo ai trasferimenti regionali agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni”.

La manutenzione a Giampilieri, Altolia e Pezzolo

“Le somme disponibili, concesse con il contributo straordinario elargito con L.R. n. 1/2024 art. 2, comma 18, confermano – dichiara il sindaco Federico Basile – il contributo già assegnato negli anni scorsi destinato alla rivitalizzazione e messa in sicurezza dei villaggi colpiti dall’alluvione di Giampilieri – Scaletta 2009”.

“Gli interventi – prosegue l’assessore Minutoli – riguarderanno la manutenzione e il monitoraggio delle opere realizzate nelle frazioni interessate di Giampilieri, Altolia e Pezzolo. In particolare, si procederà alla manutenzione e pulizia delle opere idrauliche con asporto di materiale detritico; il monitoraggio della frana di Altolia e Pezzolo con la collocazione di un sistema di inclinometri con rilevazione da remoto; il monitoraggio ed eventuale manutenzione delle strutture di protezione attive (reti in aderenza) e passive (reti paramassi); e il controllo delle opere strutturali quali muri, briglie, canali, fossi di guardia”.

