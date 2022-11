Alma Patti a caccia del tris in casa ospita San Salvatore Selargius - Tempostretto

Palla a due sabato alle ore 18:30 al PalaSerranò, l’incontro sarà diretto dagli arbitri Leonardo Marcelli e Berger Federico

PATTI – Archiviata la rimonta di Cerreto d’Esi contro Matelica, l’Alma Basket Patti è pronta al rientro al PalaSerranò per il sesto impegno di campionato in programma contro Techfind San Salvatore Selargius. Le siciliane del presidente Scarcella sono a caccia della terza vittoria consecutiva, ma anche di una prestazione che punterà a garantire l’inviolabilità del campo di casa. L’Alma Patti è quarta dopo cinque giornate e ha invece il miglior attacco del Girone Sud e la quinta miglior difesa.

Dal canto proprio anche le sarde del San Salvatore Selargius di coach Roberto Fioretto sono in cerca di continuità, dopo essere tornare alla vittoria contro Vigarano. Nel suo cammino in campionato San Salvatore ha perso nettamente contro La Spezia (formazione contro cui l’Alma ha vinto) e surclassato Matelica già alla prima giornata (squadra contro cui, come si ricorderà, l’Alma ha dovuto operare una rimonta di 15 lunghezze una settimana fà). Le ospiti sono attardate al nono posto in classifica con il terzo attacco peggiore del campionato, ma anche la quarta miglior difesa.