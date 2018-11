E se l’isola pedonale natalizia si facesse sul viale San Martino? La proposta è stata messa nero su bianco in una richiesta inoltrata all’amministrazione De Luca, firmata inizialmente da quattro consiglieri comunali diventati nel giro di 24 ore ben 13. In calce alla lettera c’è la firma dei proponenti Ugo Zante, Giovanna Crifò, Benedetto Vaccarino e Salvatore Sorbello, a cui si sono aggiunti Libero Gioveni, Alessandro Russo, Nello Pergolizzi, Massimo Rizzo, Alessandro De Leo, Daria Rotolo , Nino interdonato, Francesco Pagano e Pierluigi Parisi.

Gli esponenti del Civico Consesso chiedono all’esecutivo di «voler prendere in considerazione la possibilità di predisporre un’isola pedonale che parte da Piazza Cairoli e si estenda a naturale prosecuzione lungo il viale San Martino fino all’incrocio con va Trieste».

I 13 consiglieri comunali non lo scrivono esplicitamente ma fanno intendere che l’isola pedonale sul viale San Martino sarebbe alternativa a quella in via dei Mille, la cui autorizzazione è al momento in stand -by , in attesa che l’amministrazione dica in maniera definitiva cosa intende fare. Dopo il diniego da parte degli assessori Musolino e Scattareggia e la presa di posizione dell’Associazione Mille Vetrine (VEDI QUI), il sindaco De Luca aveva lasciato aperto uno spiraglio e nei giorni scorsi c’è stato un confronto tra gli assessori competenti e gli iscritti all’associazione.

Il presidente Sandro Penna tuttavia è pessimista e non nasconde di non gradire per nulla la proposta avanzata dai consiglieri: «Dopo altre 48 ore dall’incontro con gli assessori e ad una settimana dalla presunta apertura al dialogo – spiega - non ci è giunta alcuna conferma sull’isola pedonale. Pare che l’intervento di alcuni consiglieri (isola sul viale) sia arrivato ad hoc per generare ulteriore malcontento e confusione. Il fine è evidente, non fare niente. Non troveranno commercianti disponibili sul Viale, a nessuno di loro frega niente, tanto meno ai franchsing a gestione nazionale. Eravamo dispiaciuti per il NO, fiduciosi per il dietro front, ora temiamo il peggio. I messinesi ed i commercianti di via dei Mille vogliono l’isola, se ne assumono i costi, e ancora si riflette se farla dove dicono 4 consiglieri? Non era terminata la stagione dei consiglieri eroi?»

Contrariamente all’ “Associazione Mille Vetrine”, i 13 esponenti del Civico Consesso sono invece convinti che il viale San Martino sia la soluzione ideale sia per la «originalità» sia per la «posizione centrale del predetto viale che non svantaggia i commercianti limitrofi (da questa frase si evince che l’isola sul viale sarebbe alternativa e non complementare a quella i Via dei Mille ndr)».

Per sapere quale delle due proposte avrà la meglio bisognerà attendere il responso dell’amministrazione De Luca. Di certo c’è che nell’eterno dibattito sull’isola pedonale, che sia natalizia o permanente, quest’anno si aggiunge un elemento politico di non poco conto: l’isola pedonale sul viale San Martino è sponsorizzata dai consiglieri comunali che si sono mostrati, in questi mesi, più vicini al sindaco De Luca e che proprio in queste ore non stanno facendo mancare il loro apporto alle delibere del “SalvaMessina”. Forse è solo una coincidenza, o forse no.

Danila La Torre