Altro che pioggia, tanto sole e afa per il Ferragosto messinese ma occhio al 19

Meteo. Ecco che cosa ci attende come temperature nei prossimi giorni

Altro che pioggia, o temporali, come millantato su qualche giornale o pagina social. Anche quest’anno il Ferragosto messinese rispetterà la tradizione e sarà caratterizzato all’insegna del sole, del caldo e di un’afa piuttosto insistente, anche se leggermente meno intensa, rispetto i giorni precedenti. L’umidità alta darà un gran da fare ai tiratori della Vara che, con grandi funi, dovranno tirare la maestosa macchina votiva dedicata alla Madonna, da Piazza Castronovo fino a Piazza Duomo.

Durante le celebrazioni la temperatura dell’aria si manterrà sui +30°C, con un’umidità oltre il 60%. Condizioni climatiche che non faciliteranno tutte le complesse operazioni che si celano dietro la manifestazione più importante per Messina e il suo popolo. Solo durante la parte finale della processione, con l’avvento dell’oscurità serale, si prevede un lieve calo termico, fino a +28°C, in un ambiente totalmente calmo, con un debole vento da Sud che andrà a calmarsi quasi del tutto dopo le 21.

Anche la giornata di domenica 16 agosto 2026 vedrà le stesse caratteristiche del giorno precedente, con tanto sole, e poche nuvole. I temporali di calore, fenomeni tipici di queste settimane estive, resteranno confinati alle zone interne della Sicilia. Sulle aree montuose e collinari del centro-isola potranno formarsi cumuli e qualche rovescio pomeridiano, ma questi fenomeni non avranno la forza né la traiettoria per interessare la fascia costiera messinese. Messina e il suo hinterland rimarranno quindi al riparo.

Tendenza per la prossima settimana

Fino a lunedì 17 agosto le temperature si manterranno stabilmente sopra le medie del periodo. Il caldo sarà di tipo afoso, con valori elevati di umidità relativa e venti deboli o quasi assenti, condizioni che renderanno la sensazione termica particolarmente oppressiva, soprattutto nelle ore centrali della giornata e nelle zone urbane. Il sole splenderà incontrastato e le condizioni di bel tempo saranno la regola.

Un cambiamento più concreto si delineerà solo tra martedì 18 e mercoledì 19 agosto. In queste due giornate è atteso un graduale calo delle temperature, con un rientro verso i valori medi stagionali. Difatti, un’aria temperata oceanica, in discesa dalla Francia, raggiungerà il Sud e la Sicilia, tanto da provocare pure dei fenomeni d’instabilità. Dalla serata di martedì, dunque, dal Tirreno potranno affacciarsi alcuni passaggi temporaleschi, che potrebbero interessare in modo più diretto anche la nostra area. Si tratterà, però, di una fase ancora da precisare nei dettagli. E comunque successiva al periodo di pieno sole e caldo afoso che caratterizzerà il weekend e l’inizio della prossima settimana.