Il giorno della Vara 2026 a Messina tra centenario e lutto

Un secolo dalla rinascita ma la città è scossa dal crollo di Pistunina. Si può seguire la diretta della processione su sito e pagina Fb di Tempostretto

MESSINA – E venne il giorno della Vara 2026 a Messina. Il rito collettivo messinese del 15 agosto si compie di nuovo al grido di “Viva Maria”. Una storia di fede con più di 500 anni alle spalle. Un evento religioso, nel nome della Madonna e dell’Assunzione, ma anche di richiamo per la sua spettacolarità, tra la fatica dei tiratori e la spettacolarità della machina votiva e della cosiddetta “girata”.

Questa è un’edizione speciale perché si festeggia, seppure con una maggiore sobrietà (niente fuochi d’artificio) a causa del crollo tragico a Pistunina, i cento anni dalla “rinascita” del 1926. Allora la Vara tornò tra i suoi cittadini e nelle sue strade per la prima volta dopo il lungo periodo di stop partito dal terremoto del 1908 e con in mezzo anche la Prima guerra mondiale.

Il programma di oggi

Oggi alle 7 sono previste le legature delle gomene in piazza Castronovo, quando vengono tirate lwe corde. Un momento preparatorio decisivo in vista della processione. Alle 10.30, al Duomo di Messina, sarà celebrato il solenne pontificale. Alle 18.30, da piazza Castronovo, prenderà il via la processione, momento centrale della tradizione ferragostana messinese. Alle 21, con l’arrivo della Vara in piazza Duomo, è prevista la celebrazione eucaristica in Cattedrale.

La diretta di Tempostretto

Ovunque ci si trovi, si può seguire la diretta della processione su sito e pagina Facebook di Tempostretto. Un momento da vivere insieme e condividere.

La Vara 2025 nel ricordo di Sara Campanella, quella 2026 con una preghiera per le vittime del crollo a Pistunina

Se l’edizione 2025 era stata segnata dal ricordo di Sara Campanella, vittima di femminicidio, quella 2026 si svolge con un pensiero rivolto, come abbiamo accennato, alle persone morte e disperse nel cedimento di una palazzina il 30 luglio. Ma Messina, al di là del singolo evento, sarà all’altezza di un’elaborazione del lutto collettivo che richiede tempi lunghi? Servirà questa ferita come monito per concentrarsi sulle priorità del nostro territorio? Sulle carenze ed emergenze?

Oggi è un giorno speciale per i messinesi. Ma gli altri 364 giorni c’è una dimensione di comunità che deve mettere radici.

I numeri della Vara

Prendiamo alcuni dati dall’edizione 2024 (fonte Comune di Messina): 8 tonnellate il peso della Vara, la cui altezza è di 16.50 metri; corde per 250 metri (le gomene misurano 125 metri ciascuna nell’edizione 2025), 1.300 tiratori (nel 2025 circa circa 1.500), 60 timonieri, 30 vogatori.

Fino al 31 agosto la mostra sui 425 anni di storia della Vara

Sempre nell’ambito delle celebrazioni del centenario, dal 13 al 31 agosto, l’Agorà di Messina – ex Fiera, ospita una mostra dedicata alla storia della Vara, attraverso un percorso espositivo composto da 16 pannelli. L’esposizione ripercorre 425 anni di storia, dal 1535 al 1960, con immagini, documenti e testimonianze che raccontano l’evoluzione della Vara e il legame che, nel corso dei secoli, si è consolidato tra la manifestazione e la comunità messinese.

L’iniziativa rientra nel programma delle manifestazioni collaterali del centenario della Vara ed è realizzata con il contributo del Comune di Messina, con la partecipazione dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto e del Lions Club Messina Colapesce.

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