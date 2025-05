Purtroppo non è l'unico caso

MESSINA – Segnalazione hatsApp al 366.8726725: “Via del Bufalo: rattoppo inutile e pericoloso. Chi controlla come vengono effettuati i lavori e spesi i soldi dei cittadini?”.

La domanda del nostro lettore è legittima. Anche perchè, purtroppo, non si tratta di un caso isolato. Ad esempio, una situazione del genere ci è stata segnalata proprio ieri, domenica 25 maggio, in via Cesare Battisti nei pressi del mercato Zaera.