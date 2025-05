Quando le riparazioni non risolvono il problema

Una buca stradale nei pressi del mercato Zaera, coperta dopo circa un mese, si sta riaprendo

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Per circa un mese una profonda buca stradale di fianco a un tombino ha reso insicuro il transito in via Cesare Battisti nei pressi del mercato Zaera. A un certo punto, in assenza di interventi, qualcuno, per coprire alla meno peggio la voragine che si era creata, aveva pietosamente collocato una cassetta, come si vede nella foto che segue”.

Continua il cittadino: “Negli scorsi giorni, finalmente, sono stati effettuati i lavori di sistemazione. L’esito, però, non appare per nulla rassicurante. La buca stradale ha, infatti, cominciato a riaprirsi. E’, dunque, opportuno che il Comune effettui una verifica, chiedendo spiegazioni alla ditta che ha eseguito i lavori. Con la speranza che si possa pervenire a una definitiva risoluzione della problematica”.