Amam, “il 44 per cento non paga l’acqua ma è ancora in tempo per rimediare”

Il presidente Alibrandi precisa: "La società di recupero crediti interviene su chi è moroso da anni. Il pagamento del servizio è fondamentale per Messina"

MESSINA – “Quasi duemila morosi da parecchi anni tra utenze residenziali, commerciali e condominiali, con un recupero crediti per circa 20 milioni. I dati del credito non coincidono con gli utenti che non pagano regolarmente. Nel 2024 a non pagare le bollette Amam sono stati il 44 per cento. Il 56 per cento degli utenti, invece, ha pagato regolarmente. In questo 44 per cento, c’è chi è ancora in tempo per mettersi in regola”. Questi i dati comunicati dal presidente dell’Amam Paolo Alibrandi, che tiene a precisare: “Il recupero crediti è affidato a una società, B Consulenze, mentre noi interveniamo e veniamo incontro agli utenti quando si tratta di ritardi nel pagamento delle bollette. La società si occupa di chi è moroso da molti anni”.

Aggiunge Alibrandi: “Ma prima di pignorare ci sono tre avvisi bonari e il fermo amministrativo dell’auto. Trascorrono almeno sette mesi prima che si passi all’azione. C’è la possibilità di rateizzare. Il pagamento dell’acqua è fondamentale per erogare servizi. Un canone indispensabile”.

