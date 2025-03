Amam, lavori agli impianti Montesanto: possibili disagi in 4 zone

L'azienda ha comunicato che l'Enel dovrà intervenire nella giornata di domani. Dalle 8 alle 12 possibile problemi nell'erogazione idrica

MESSINA – Potrebbe essere una mattinata complicata per gli abitanti di via Salita Montesanto, via Cataralettieri, Camaro San Paolo e San Luigi. Amam ha comunicato che nella mattinata di venerdì 7 marzo, dalle 8 alle 12, potrebbero verificarsi disagi nell’erogazione idrica a causa di lavoro Enel agli impianti di Montesanto. Per eventuali segnalazioni restano attivi il numero 090 3687711 e il numero verde 800 085584.