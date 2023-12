Amam: "Messina in crisi d'acqua per le poche piogge, in campo le autobotti" - Tempostretto

Amam: “Messina in crisi d’acqua per le poche piogge, in campo le autobotti”

Sul problema idrico in corso interviene la società MESSINA – Messina con poca acqua. Interviene l'Amam per precisare: "È il minore apporto idrico, dovuto alla scarsa piovosità registrata negli ultimi sei mesi, che ha minimizzato le portate dalle sorgive e dai pozzi cittadini". Insomma, ha piovuto poco nell'ultimo periodo, quasi una situazione da siccità. Aggiunge la società: "Questa è la causa principale della diminuzione di afflusso d'acqua in rete che si sta registrando in alcune zone della città. I maggiori consumi, peraltro, legati anche al periodo di festività in corso, hanno reso più urgente l'esigenza di intervento di Amam anche con l'ausilio delle autobotti". 'L'azienda invita i cittadini a segnalare le situazioni di necessità o urgenza al numero dedicato 090.3687722 o alla pagina social.