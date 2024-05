Pinguini Tattici Nucleari a Messina: tutto quello che c’è da sapere su viabilità e parcheggi

La band si esibirà il 28 e 29 maggio, città a pronta per il sold out al PalaRescifina

MESSINA si prepara ad accogliere una delle band più amate del panorama musicale italiano: i Pinguini Tattici Nucleari. Il gruppo, ormai sinonimo di successi discografici e tour da tutto esaurito, farà tappa al PalaRescifina il 28 e 29 maggio per due concerti che promettono di essere indimenticabili. Parte del tour “Non perdiamoci mica di vista/Fake News Indoor Tour – Palasport 2024”, le due date messinesi hanno registrato il sold out in pochissimo tempo, confermando la popolarità della band.

Un successo da record

Il 2023 è stato un anno straordinario per i Pinguini Tattici Nucleari, con oltre un milione di biglietti venduti e più di un miliardo e mezzo di stream. La band, composta da Riccardo Zanotti, Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Simone Pagani, Matteo Locati e Lorenzo Pasini, ha saputo conquistare il pubblico con un mix di canzoni divertenti e testi più profondi. L’ultimo album “Fake News”, premiato con quattro dischi di platino, ha consolidato la loro posizione ai vertici delle classifiche. Il tour attuale sta raccogliendo consensi unanimi, e il gruppo si prepara già a un 2025 altrettanto ambizioso con il “Hello World – Tour Stadi 2025”.

Informazioni utili per gli spettatori

Gli organizzatori, hanno messo a punto una serie di misure per garantire la sicurezza e la comodità degli spettatori. Le porte del PalaRescifina apriranno alle ore 18.45 per i membri del fanclub e alle 19.00 per il pubblico generale, mentre lo spettacolo avrà inizio alle 21.00. Il botteghino sarà operativo dalle 17.00.

Viabilità e parcheggi

Per agevolare l’afflusso e il deflusso degli spettatori, il Comune di Messina ha predisposto alcuni provvedimenti viari. Dalle 16.30 del 28 maggio fino alle 3 del giorno successivo, e dalle 16.30 del 29 maggio fino alle 3 del 30 maggio, saranno vietati la sosta e il transito veicolare in via degli Agrumi e in via Sacra Famiglia. I parcheggi dedicati agli spettatori con contrassegno saranno disponibili nelle aree “rossa” e “gialla” dello stadio “F. Scoglio” e nell’area di pertinenza del PalaRescifina. Gli autobus navetta dell’ATM SpA seguiranno un percorso specifico per facilitare il trasporto dei fan.

Misure di sicurezza

Il sindaco Federico Basile ha emanato un’ordinanza per garantire l’ordine pubblico durante i concerti. Sarà vietata la vendita e il consumo di bevande alcoliche superiori al 5% e di bevande in lattine o vetro nel raggio di 500 metri dal PalaRescifina. Inoltre, sarà proibito il commercio itinerante nelle vie adiacenti, salvo per i venditori autorizzati di gadget e materiali promozionali. I distributori automatici nelle aree limitrofe dovranno disattivare la distribuzione di bevande in lattine, bottiglie di vetro e alcolici dalle ore 16.00 del 28 maggio fino alle 02.00 del 29 maggio e dalle ore 16.00 del 29 maggio fino alle 2 del 30 maggio. Le bevande dovranno essere servite in bicchieri monouso, e le bottiglie di plastica dovranno essere vendute senza tappi. Le persone diversamente abili possono richiedere pass per i parcheggi dedicati tramite lo stesso sito. Con queste misure, Messina è pronta a vivere due serate di grande musica con i Pinguini Tattici Nucleari, in un evento che promette di essere uno dei momenti più emozionanti della stagione concertistica.