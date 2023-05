Amando Volley eliminata in semifinale playoff, sconfitta in trasferta dall'Altino - Tempostretto

La formazione santateresina chiude la sua stagione in semifinale playoff. Alle abruzzesi dell'Altino sono bastati due set per archiviare il passaggio del turno

Contro le abruzzesi dell’Altino Volley termina la stagione dell’Amando Volley che si chiude al penultimo atto per raggiungere la promozione in serie A2. La finale vedrà l’Altino, che dopo l’andata ha superato nettamente anche al ritorno Santa Teresa, affrontare il Melendugno. Le abruzzesi hanno festeggiato l’approdo in finale già dopo il secondo set, vinto per 25-21, che unitamente al primo (aggiudicato per 25-20) dava quel punto la matematica certezza del passaggio del turno.

Entrambi gli allenatori schieravano in partenza la migliore formazione possibile: Emiliano Giandomenico con Orazi opposta alla Picchi, Civardi e Giometti di banda, Montechiarini e Antonaci al centro, Conti libero; Prestipino per l’Amando Volley con la diagonale Bertiglia-Courroux, Nielsen e Giacomel di banda, Murri-Cecchini sottorete e Galuppi libero.

Tenaglia Altino Volley – Amando Volley 3-0

La gara era preceduta da un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime dell’alluvione in Romagna. Nella prima frazione, le locali ben presto accumulavano alcuni punti di vantaggio: Bertiglia veniva murata ed era già 6-2. Sul 13-6 (diagonale della Civardi) mister Prestipino ricorreva a un doppio cambio (dentro Amaturo e Franceschini per Courroux e Bertiglia). Allungo decisivo su un ace di Camilla Orazi per il 19-11. Le ospiti riducevano a cinque il distacco grazie all’argentina Nielsen (22-17). Cartellino giallo sventolato ai danni della panchina siciliana sul 24-17. Tre punti consecutivi della Nielsen annullavano altrettanti set ball, poi il punto decisivo della solita Civardi.

Secondo set sulla stessa falsariga del primo. Locali avanti sul 15-11 grazie a un pallonetto della centrale Montechiarini. Punti di distacco ridotti a due grazie a un pallonetto della Bertiglia (17-15). I punti di vantaggio per le abruzzesi tornavano quattro sul 20-16 e permanevano fino al 22-18. Entrava Ferrara al servizio in luogo della Antonaci. Sul 24-19 le ospiti grazie a Sara Gervasi annullavano due set ball ma un pallonetto della Giometti decretava il set a favore delle locali e la loro qualificazione al turno successivo.

Nel terzo set mister Giandomenico dava spazio a chi aveva giocato di meno durante la stagione ovvero a Natalizia, a Graziani, a Papa, a Tarantino, a Ferrara ed a Fanelli, quest’ultima ha avuto il merito di siglare il punto decisivo del terzo set che si concludeva sul 25-22.

Tabellino

Parziali set: 25-20 25-21 25-22

Altino Volley: Antonaci 4, Ferrara 1, Graziani 5, Papa, Picchi 1, Montechiarini 10, Natalizia (L2), Orazi 13, Conti (L), Civardi 9, Giometti 9, Tarantino, Fanelli 1. All: Giandomenico

Amando Volley: Gervasi 2, Cecchini 2, Spitaleri 1, Galuppi (L), Courroux 1, Giacomel 14, Amaturo, Franceschini 1, Murri 7, Nielsen 10, De Candia, Bertiglia 6. All: Prestipino

Arbitri: Francesco Mastrogiovanni e Valeria Montauti

Articoli correlati