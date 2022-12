L'Amando Volley ospita in casa il Volleyrò Casal de' Pazzi - Tempostretto

Dopo il turno di riposo l'Amando Volley riprende il campionato di B1 femminile al Pala Bucalo sabato ore 15:30

SANTA TERESA DI RIVA – Agli ordini dei signori arbitri Roberto Tavarini e Debora Nannini di Firenze, si disputerà sabato 10 dicembre nella palestra di via Padre Giampiero in Santa Teresa di Riva, con inizio alle ore 15:30, il match di volley femminile di serie B1, girone E, Farmacia Schultze Santa Teresa di Riva – Volleyrò Casal de’ Pazzi, valido per la decima giornata di andata.

Sarà uno scontro d’alta classifica e prevedibilmente equilibrato: se la vedranno infatti la seconda contro la terza in classifica (18 punti contro i 16 delle laziali che però hanno disputato una gara in meno rispetto alle siciliane). Ciascuna vorrà tenere il passo della battistrada Arzano che finora ha fatto bottino pieno aggiudicandosi tutte e otto le partite disputate (una per 3-2). Le ragazze allenate da mister Andrea Ebana vengono da una convincente vittoria contro la Forex San Salvatore tra le mura amiche (3-0 e con parziali anche molto netti) mentre le santateresine hanno osservato il primo dei due turni di riposo previsti dal calendario.

L’avversario

Ma oltre a tenere un occhio verso la prima posizione, le due compagini devono anche guardarsi le spalle; infatti due temibili avversarie quali Melendugno e Baronissi tengono loro il fiato sul collo avendo entrambe 15 punti. Le ragazze romane, tutte under 18, fanno parte di un roster molto lungo composto da quattordici atlete. Di seguito i loro nomi: Safa Allaoui e Priscilla Salas (palleggiatrici); Arianna Antonucci, Erika Esposito, Aurora Del Freo e Ginevra Camerini (schiacciatrici laterali); Gaia Farelli e Adji Ndoye (opposte); Silene Martinelli, Giada Cherubini, Princess Atamah e Laura Franceschini (centrali); Alessandra Ribechi e Victoria Cavallieri (liberi).

