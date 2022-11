Amando Volley, la prima sconfitta stagionale arriva in trasferta - Tempostretto

Le santateresine subiscono un perentorio 3-0 in casa di Arzano

ARZANO – Torna a mani vuote l’Amando Volley dalla sua terza trasferta di questo campionato, la seconda in terra campana. Vincono con merito le padrone di casa. Una sconfitta per 3-0 che tuttavia non deve demoralizzare le ragazze di mister Jimenez per il proseguo del campionato, apparse comunque in partita e determinate nel corso del terzo set con Chiara Cecchini sugli scudi, top player di giornata fra le sue.

Arzano, oltre ad essere una squadra super collaudata (ha praticamente l’ossatura dello scorso anno avendo cambiato fra le titolari solo l’alzatrice), è storicamente molto temibile fra le mura amiche. Suero De Leon e la De Siano si contendono la palma di migliori in campo in assoluto. Agevole prossimo turno per entrambe le compagini che si candidano ad essere sicure protagoniste del torneo: Arzano farà visita al Castellana Grotte e santateresine che ospiteranno al Palabucalo il Fly Volley Marsala.

Arzano Volley – Amando Volley 25-17 25-20 25-22

Le locali hanno costruito la loro vittoria mettendo a segno un elevato numero di pallonetti vincenti eludendo così il muro avversario, erigendo a loro volta altissimi muri costringendo ad attacchi fuori le ospiti ed apparendo, almeno limitatamente alle prime due frazioni di gioco, altamente determinate e ben organizzate in difesa.

La terza frazione è stata invece equilibratissima caratterizzata da un probabile svarione arbitrale che, unitamente al conseguente cartellino rosso per proteste elevato a mister Jimenez, ha trasformato il punteggio da un possibile 12-12 (fischiata un’infrazione a rete alla Cecchini su un suo primo tempo vincente) al 14-12 per le campane, un vantaggio di due punti che sarà poi mantenuto fino al termine del set. Ciò nulla toglie tuttavia alla giustezza del risultato finale che ha visto premiare le ragazze di mister Piscopo che ha schierato le sue con Allasia in palleggio e Palmese contromano, De Siano e Aquino schiacciatrici laterali e Suero De Leon con Francesca Passante sottorete. Libero Valeria Piscopo.

Spazio durante la gara anche alla banda Sofia Carpio. Siciliane con Courroux in cabina di regia, sovente sostituita nel finale di set da Anna Amaturo, con Bertiglia fuorimano (anch’ella ha lasciato sovente il posto a beneficio di Sara Gervasi), Giacomel e Nielsen di banda e Cecchini/Murri al centro. Galuppi libero.

Articoli correlati