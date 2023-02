Amando Volley, si è dimesso l'allenatore Antonio Jimenez - Tempostretto

Il tecnico spagnolo lascia la squadra santateresina al secondo posto in Serie B1. Da quattro stagioni allenava l'Amando Volley

SANTA TERESA DI RIVA – Antonio Jimenez, tecnico spagnolo della società pallavolistica Amando Volley, ha rassegnato in data odierna, mercoledì 8 febbraio, le dimissioni dal suo incarico. A tale decisione si è giunti di comune accordo con la società santateresina.

Il tecnico di Tenerife era alla guida della società amandina dalla stagione 2019-20, pertanto quella per lui appena conclusosi era di fatto la quarta stagione consecutiva sulla panchina biancoceleste. La società Amando Volley ci ha tenuto a ringraziarlo per l’impegno profuso in questi anni: “Grazie all’impegno di Jimenez – si legge sulla pagina facebook dell’Amando Volley – moltissime giocatrici sono migliorate sotto la sua guida tecnica e la squadra ha sempre raggiunto lusinghieri piazzamenti in classifica”.

Il motivo della separazione

Non è stato chiarito ufficialmente il motivo, ma dopo l’ultima partita, vinta al tie break, il tecnico Jimenez aveva palesato un certo nervosismo verso quello che la squadra non aveva fatto vedere in campo, rimproverando un atteggiamento sbagliato che doveva cambiare. Traendo poi la conclusione che se le cose non fossero cambiate lui non sarebbe stato credibile e aveva minacciato già di andarsene. Chissà se le dimissioni odierne siano la diretta conseguenza di una situazione nello spogliatoio che non è cambiata come voleva il suo allenatore.

Panchina affidata al vice Prestipino

Per ciò che concerne l’imminente trasferta di Pomezia, la panchina sarà affidata al vice allenatore Sandro Prestipino. L’Amando Volley, dopo quattordici gare di campionato, si trova al secondo posto in classifica a sole tre lunghezze dalla capolista Arzano.

