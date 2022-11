Amando Volley torna alla vittoria, superata al tie-break la Fly Volley - Tempostretto

Le santateresine rimontano due volte lo svantaggio di un set. La classifica del girone E le vede in testa con 14 punti

SANTA TERESA DI RIVA – L’Amando Volley supera, dopo cinque set, la Fly Volley Marsala nella sesta giornata di Serie B1 femminile. La classifica del girone E vede in testa l’Amando Volley a 14 punti alla pari di Arzano, che però ha una partita in meno giocata. Quando le santateresine osserveranno il loro turno di riposo le campane potranno scappare in vetta in solitaria. Settimana prossima le ragazze di coach Jimenez sfideranno in trasferta il Terrasini.

Qualche rammarico in casa Amando Volley c’è però visto che la squadra di casa era andata in vantaggio, ampiamente, nel primo parziale poi perso. Questo piccolo incidente di percorso ha tolto, alla lunga, la possibilità di portare a casa l’intera posta di tre punti.

Amando Volley – Fly Volley Marsala 3-2

E’ il set del grande rammarico in casa biancoceleste. A lungo in testa fino al vantaggio massimo di 17-10, grazie a un muro della Cecchini, le locali si disuniscono e mostrano il fianco al lento ma costante recupero delle marsalesi. Sul 21-15 mister Jimenez ha già usufruito dei due discrezionali. Il colpo di grazia giunge con Chiara Sciré al servizio che mette in difficoltà la retroguardia santateresina. Suo l’ace del 21-21. Botta e risposta Bertiglia-Gasparroni poi sono due muri vincenti della Caserta che offrono due set ball alle ospiti. Il primo è vanificato dalla Murri ma è la stessa Gasparroni a fissare subito dopo il risultato sul 23-25.

Seconda frazione molto equilibrata. Le squadre tentano di prendere il largo ma vengono braccate dall’avversario. Sul 18-16 (attacco fuori della Caserta) va al servizio Erica Giacomel che lo manterrà fino alla fine del set (25-16). Nell’ordine, prima l’attacco vincente della Nielsen, poi la Murri che contende con successo un pallone sotto rete, un malinteso difensivo tra la Fabbo e la Caserta, un mani fuori della Nielsen, due muri vincenti, uno della Amaturo ed uno della Murri, e infine un meritato ace della sandonatese.

Il terzo set non è mai in discussione in quanto, dopo un iniziale 3-0 per le padrone di casa, le ospiti recuperano ben presto e Jimenez è costretto al primo time-out sul 3-7 (mani fuori della Sciré). Un primo tempo vincente della Caserta porta le sue sul 6-12. Qualche timido recupero delle santateresine: un muro a due Bertiglia-Murri fa diminuire il distacco a quattro punti (17-21). Ma non c’è tempo per migliorare la situazione. Come sul finire del primo set entra la De Marco al servizio che realizza finanche un ace. Gli ultimi punti del set sono della Gasparroni per il 18-25 finale.

Quarto set equilibrato in avvio ma sul 14-16 (pallonetto della Sciré) Jimenez ricorre al primo timeout. Perdura la parità fino al 17-17 quando sale in cattedra la Bertiglia che con alcune delle sue note diagonali elude i muri avversari e porta avanti le sue. Un ace di Chiara Cecchini firma il 23-19. Quattro punti di vantaggio che restano tali fino al termine del set chiuso dalla Giacomel (25-21).

Nel quinto set tutto facile per le padrone di casa. Le ospiti, un po’ paghe per il punto guadagnato, un po’ rammaricate per il quarto set perduto cedono di schianto (15-7).

Tabellino

Risultato finale: 23-25 25-16 18-25 25-21 15-8

Amando Volley: Gervasi, Cecchini 5, Spitaleri (L), Courroux 4, Giacomel 16, Amaturo 4, Murri 7, Nielsen 16, Bertiglia 19. N.E. De Candia, Galuppi. All: Jimenez

Volley Marsala: Caserta 8, Sciré 17, Fabbo 2, Pirrone 8, Modena (L), Miliani 10, Gasparroni 24, De Marco 1, Orto, Franceschini. N.E. Antico, De Vita (L2). All: Viselli

Arbitri: Crucitti e Adornato

Articoli correlati