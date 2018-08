Nizza, montagna di rifiuti in via Comandante Todaro a ridosso della sede Asp

NIZZA. Cartoni e rifiuti campeggiano accanto ai cassonetti in via Comandante Todaro. L'indecoroso quadretto è stato segnalato da alcuni cittadini, in particolare quanti si recano nella sede dell'Asp, che sorge a pochi metri di distanza. Vien fatto notare che si tratta di una situazione che si ripete con canonica puntualità. Da qui l'invito al Comune ad intervenire per rimuovere i rifiuti e controllare affinché non si registrino più simili condizioni di degrado ambientale.

Questa mattina il Comune è intervenuto immediatamente rimuovendo i rifiuti. L'auspicio è che anche i cittadini collaborino per evitare che riappaia l'indecoroso quadretto.