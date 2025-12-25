 Messina, la magia del Natale ai bimbi in ospedale

Messina, la magia del Natale ai bimbi in ospedale

giovedì 25 Dicembre 2025 - 07:23

Pioggia di doni e iniziative per i piccoli pazienti della Pediatria del Papardo

MESSINA – Nel periodo natalizio il reparto di Pediatria del Papardo di Messina è stato invaso dalla magia del Natale per offrire un momento di gioia e portare un messaggio di vicinanza e di solidarietà ai piccoli pazienti ricoverati. La generosità della comunità messinese si è tradotta in una vera e propria pioggia di doni, rendendo più sereni i giorni trascorsi in ospedale durante le festività.

La prima iniziativa, proposta dagli Istituti Scolastici Basile e Bisazza e dal Liceo Coreutico Maurolico, ha voluto omaggiare il reparto con doni artistici e musicali: quadri raffiguranti cartoni animati, canto, danza e musica, col fine di allietare la degenza dei bambini ricoverati. Nei giorni a seguire è giunto il bus Atm di Babbo Natale che insieme ai suoi Elfi hanno distribuito dolci doni ai piccoli pazienti. Successivamente il VI Quartiere e la Protezione Civile di Messina hanno fatto visita ai piccoli pazienti portando momenti di gioia.

La magia del Natale continua ad invadere le corsie attraverso la visita delle associazioni Kiwanis e Morgana e con la visita ricreativa degli Scout Agesci Messina 13 che si sono resi disponibili a effettuare questi incontri ludici con i piccoli pazienti nel corso di tutto l’anno. Il direttore dell’U.O.C. Pediatria, dr. Guglielmo Catalioto, si ritiene soddisfatto per gli incontri che, tra sorrisi, curiosità e applausi, hanno rappresentato una parentesi di leggerezza nella quotidianità ospedaliera dei piccoli pazienti e degli operatori sanitari.

