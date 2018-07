Taormina. De Vita: "Nessuna anomalia all'impianto Sud del depuratore"

TAORMINA. Il presidente Bruno De Vita respinge le accuse del Movimento 5Stelle e le contestazioni di Legambiente in merito a presunte anomalie dell’impianto sud della rete consortile. “Informiamo la cittadinanza tutta e le istituzioni preposte – esordisce De Vita - che l’impianto oggetto della contestazione funziona benissimo, come certificato dalle analisi condotte da Arpa Sicilia e confermato dalla verifica operata dal Noe.

Il Consorzio per la rete fognante opera nel rispetto delle leggi

Il Nucleo operativo dell’Arma dei carabinieri preposto alla tutela ambientale, congiuntamente a funzionari dell’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente, ha infatti di recente ispezionato gli impianti e controllato i documenti e le analisi – specifica il presidente - non riscontrando alcuna grave anomalia o pericolo per la salute, né violazione delle norme previste dalla legge 68 del 2015, richiamata da Legambiente evidentemente in maniera strumentale”. De Vita chiosa che “il Consorzio per la rete fognante opera nel rispetto delle leggi e delle disposizioni in tema di depurazione, con una condotta trasparente e funzionale, tanto da poter permetterci di invitare i dirigenti 5 stelle e Legambiente a venire in sede , quando e come riterranno più opportuno, per confrontarci e verificare atti, documenti ed impianti, così come di recente proposto agli esponenti di Legambiente, in occasione della visita di “Goletta Verde”.

I rappresentanti del movimento ambientalista hanno osservato il funzionamento del sistema di depurazione senza muovere in quella sede alcun rilievo – ricorda il massimo esponente del Consorzio - ma non hanno controllato i documenti: l’ambiente si tutela con i fatti concreti e documentabili, non con i proclami e quindi reiteriamo l’invito a documentarsi prima di parlare o peggio denunciare. La non adeguata localizzazione dell’impianto Sud ed il suo attuale sottodimensionamento, denunciati da “Goletta Verde”, non sono certo imputabili alle recenti gestioni dell’Ente, che anzi si sono attivate con progetti ed azioni concrete per affrontare tale problematica: progetti per migliorare e potenziare il sistema depurativo, non accolti dal competente Ministero, né dai preposti organi regionali”.

Secondo De Vita “chiunque, a maggior ragione se esponente politico, ha il dovere di acquisire tutte le informazioni necessarie, ma al Consorzio non è giunta alcuna richiesta in tal senso; invece di parlare di reati ambientali, massoneria e trasparenza, gli esponenti del maggior partito di governo (5 stelle) sollecitino il competente Ministero, dove giacciono le richieste di finanziamento presentate e necessarie per il perfetto funzionamento della struttura, per dare attuazione alla sentenza del Tar che ha ritenuto illegittimo il diniego del finanziamento da parte dell’organo di governo nazionale.

In buona sostanza non abbiamo timore alcuno ad affermare che l’impianto consortile rappresenta un fiore all’occhiello, una “Mosca bianca” – conclude De Vita - in un contesto, quello della depurazione in Sicilia, pieno di inefficienza: le nostre porte, le nostre carte e ogni angolo dei nostri impianti sono a disposizione di chiunque avesse interesse a conoscere i fatti, spogliandosi della maschera del pregiudizio, per collaborare realmente a tutela del nostro Ambiente”.