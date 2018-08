Taormina. Gaberscek: "Isola Bella volano di un turismo naturale e sostenibile"

TAORMINA. Isola Bella e la salvaguardia dell'area costiera sono state al centro di un incontro tra l’Amministrazione comunale di Taormina e la direttrice della Riserva, Anna Abramo.

Nell’incontro , il sindaco Mario Bolognari ha espresso la necessità di un comune procedere anche tra soggetti diversi su alcune tematiche delicate, come la tutela dell’area protetta dell’Isolabella e, più in generale, la riqualificazione delle aree costiere. Indispensabile, infatti, è che ogni azione di salvaguardia sulle aree ambientali venga portata aventi in modo coordinato.

All’incontro ha partecipato anche il presidente del Consiglio comunale Lucia Gaberscek, che ha sottolineato l’importanza della valorizzazione della riserva naturale. “L’Isola Bella è anche il volano di un turismo naturale e sostenibile. Ringrazio il presidente dell’ente gestore Anna Abramo per la ferma volontà di collaborare al progetto di una ottimizzazione delle potenzialità naturali dell’Isola Bella. Molto è stato fatto - conclude Gaberscek - ma adesso è ancora più importante creare una piena sinergia tra le istituzioni per raggiungere obiettivi ambiziosi”.

Anna Abramo ha confermato la volontà di una costante disponibilità al confronto anche tramite la eventuale istituzione di appositi tavoli tecnici, per il fine comune di tutelare il bene naturale migliorandone al contempo l’offerta turistica e culturale.