CARONIA – La Guardia Costiera di Sant’Agata Militello ha sequestrato due discariche, per complessivi 530 metri quadri, sul litorale di Torre del Lauro, a Caronia, dove ignoti hanno depositato rifiuti vari, anche pericolosi per la salubrità ambientale, come 30 lastre di amianto e scarti derivanti da attività edilizia.

L’amministrazione comunale sta già provvedendo alla bonifica.