Amichevole tra la selezione siciliana e la Jsl Women

Per la selezione un test in vista della Torneo delle Regioni, per la Junior Sport Lab un modo per prepararsi alla poule promozione di Eccellenza

BROLO – L’amichevole tra Rappresentativa regionale femminile e Junior Sport Lab Women ha riscosso il plauso dagli addetti ai lavori. Sul sintetico del Comunale di Brolo, si è assistito a pregevoli giocate ed il test è servito alla Rappresentativa siciliana per affinare la preparazione in vista del “Torneo delle Regioni” e alla squadra neroverde per proiettarsi alla Puole Promozione del campionato di Eccellenza, che inizierà domenica 11 febbraio con il match in casa della Ssd Unime.

“Era da tempo che volevo venire qui a Brolo per stare insieme agli amici della JSL, società che sta facendo tanto nello sviluppo del vivaio – ha dichiarato Sandro Morgana, presidente del Comitato Lnd Sicilia -. Abbiamo preparato una buona rappresentativa con protagoniste pure ragazze della Junior Sport Lab. Ho visto, in queste settimane, diverse realtà motivate e ciò personalmente mi fa particolarmente piacere, avendo fatto per cinque anni il delegato nazionale del calcio femminile. Il progetto giovane portato avanti dalla JSL è quello auspicabile per tutti”.

Dal punto di vista tecnico, si è soffermata l’allenatrice della Rappresentativa Antonia Giammanco: “Sono contenta della prestazione proposta contro avversarie che hanno provato a metterci in difficoltà. Ringrazio la JSL per l’accoglienza e per averci fornito alcune atlete di valore, che danno un significativo contributo al gruppo che abbiamo selezionato”.

“Ringrazio la Lnd Sicilia e la rappresentativa femminile per esserci venuti a trovare. Mi hanno fatto molto piacere i complimenti ricevuti dall’istituzioni calcistiche regionali per il lavoro svolto con il settore giovanile sia maschile che femminile e per la gestione dell’impiantistica”, ha commentato Francesco Caruso, presidente della Junior Sport Lab. Presenti all’incontro anche il responsabile regionale del calcio femminile Natale Ferrante, il consigliere della Lnd Sicilia Santo Buglisi ed il delegato della Figc Barcellona P.G. Giuseppe Molino, oltre all’intera dirigenza della Jsl.

