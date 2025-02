“Ammanco di 13mila euro dalle casse Atm, andiamo in Procura”

La presidente Grillo e il direttore amministrativo Bressan annunciano l'incarico a un penalista

MESSINA – “Un ammanco di cassa di più di tremila euro tra settembre e luglio 2024. E uno di 10mila euro nel 2022 e 2023. Merito di un controllo a campione grazie al quale abbiamo rilevato l’anomalia. Sono stati i funzionari dell’Ufficio commerciale a scoprirlo”. A sottolinearlo è la presidente di Atm, Carla Grillo, che annuncia una indagine “certosina”. Con lei, il direttore amministrativo e vicedirettore generale Armando Bressan nella sede dell’azienda trasporti di Messina.

Il prelievo sarebbe avvenuto da 15 macchinette del tram, per i biglietti a bordo, ora dismesse perché sostituite da sistemi elettronici. “Un dipendente si è assunto la responsabilità per i tremila euro, ha ricevuto una sanzione (una sopensione di dieci giorni e c’è un procedimento disciplinare in corso, n.d.r.) e ha restituito i soldi – ha spiegato la Grillo -. Ma la verifica continua, abbiamo dato mandato a un penalista in relazione all’ammanco di diecimila euro. Ci rivolgeremo alla Procura? Un atto dovuto. In più, ieri ho ricevuto una mail anonima di insulti. Basta sciacallaggi”.

“Atm ha avviato un’indagine interna e ha agito con solerzia”

“Se fino ad oggi siamo stati in silenzio è perché, vista la delicatezza dell’argomento, abbiamo preferito agire con discrezione e concludere le verifiche interne, che sono iniziate ben prima che la notizia venisse resa pubblica, ha spiegato la presidente dell’Atm. “Sono molto rammaricata per il modo in cui è stata veicolata la notizia, perché, al solo fine di screditare e calunniare l’operato di Atm, è stato fatto sciacallaggio, senza tenere in considerazione che per un argomento così delicato era necessario agire con grande cautela. In questi giorni, abbiamo assistito a una bizzarra gara per assumersi la paternità della notizia, quasi fosse un trofeo da esibire. L’azienda è rimasta in silenzio ma non immobile, come dimostra la cronologia delle mail”, ha affermato in premessa la presidente, prima di ricostruire i fatti.

“C’è chi voleva screditare Atm”

“Le comunicazioni interne tramite mail testimoniano come già il 6 novembre scorso, quindi ben 40 giorni prima che il caso esplodesse pubblicamente, grazie alla solerzia e all’operosità di alcuni funzionari dell’area commerciale, contro cui oggi si vorrebbe puntare il dito, è stato scoperto un ammanco di cassa e, a quel punto, sono scattate immediatamente le verifiche interne. Dalle indagini – ha proseguito la massima rappresentante di Atm – è emerso che l’operatore, abilitato a verificare l’incasso derivante dalla vendita dei biglietti del tram tramite le emettitrici meccaniche installate a bordo, peraltro le uniche che generavano moneta contante, prelevava parte dell’incasso”.

“Scoperto un altro ammanco di 10mila euro, ci siamo affidati a un penalista”

“Scoperto l’ammanco, l’azienda ha dapprima messo in ferie d’ufficio il dipendente dal 18 novembre all’1 dicembre e dal giorno successivo al rientro lo ha trasferito in un altro ufficio. Quando la persona coinvolta ha ammesso, anche in forma scritta, di essersi occupato lui di tutto l’iter di ritiro, presa in carico e compilazione delle ricevute, affermando, peraltro, di aver agito da solo, abbiamo provveduto ad una sospensione di 10 giorni. Tutta la documentazione è adesso nelle mani di un avvocato penalista, ma su questo non vorrei fornire ulteriori dettagli, perché, al di là dello sbaglio commesso, non intendo infierire sul lavoratore, contrariamente a quanto hanno fatto alcune sigle sindacali, che senza alcuno scrupolo hanno diffuso notizie, indiscrezioni e giudizi al solo scopo di screditare l’operato di Atm, disinteressandosi totalmente della persona e mettendo anche a rischio la verifica interna già in atto da settimane”.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti, la presidente Grillo ha inoltre puntualizzato che “ alla luce del fatto avvenuto nel periodo compreso tra luglio e settembre 2024, l’azienda ha allargato l’attività di controllo anche agli anni precedenti ed è emerso che risulta un ulteriore ammanco di circa 10mila euro per le annualità 2022 e 2023, imputabile alla stessa persona. Stiamo approfondendo e se dovessero essere confermate le irregolarità, come concretamente ipotizziamo, ci rivolgeremo alle autorità competenti”.

Grillo: “Invito ad abbassare i toni”

A margine della conferenza stampa, la presidente ha fatto presente di aver ricevuto una mail anonima dai “toni molto ostili” il giorno prima della conferenza stampa: “Gli insulti non mi fanno paura, ma certamente questo clima di tensione creato ad arte da alcune sigle sindacali può sfociare in gesti che vanno ben oltre la normale dialettica tra le parti. Inviterei tutti ad abbassare i toni e a lavorare per il bene dell’Azienda, ricordando sempre che Atm è al servizio dei cittadini”.

