Amministrative, a Forza d’Agrò sfida Miliadò – Gentile: presentate le liste CANDIDATI e FOTO

La capogruppo di opposizione contro il primo cittadino uscente. Ecco i 20 candidati al Consiglio comunale

FORZA D’AGRO’ – Il sindaco uscente Bruno Miliadò contro l’attuale capogruppo di minoranza Melina Gentile. Sarà questa la sfida per le elezioni amministrative a Forza d’Agrò. Già presentate le liste dei candidati al Consiglio comunale che sosterranno i due nella corsa alla poltrona di sindaco. Si ripresenta dunque lo stesso scenario di cinque anni fa, quando Miliadò riuscì a spuntarla per 17 voti sulla rivale. Ieri è stata presentata la prima lista, quella collegata a Melina Gentile. Si tratta della lista “L’alba di un nuovo sole”, nome e simbolo uguali a quelli già utilizzati alle precedenti amministrative. Capolista è il consigliere di minoranza uscente Giulietta Verzino, che in caso di successo andrà a ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio. Assessori designati sono Carmelo Lombardo (indicato come vicesindaco), Giuseppe Stracuzzi (consigliere e assessore dal 2009 al 2019) e Santino Spadaro; il quarto assessorato, secondo gli accordi, sarà assegnato a turno a Tina Lombardo e Pasquale Stracuzzi.

Lista “L’alba di un nuovo sole”

Giulietta Verzino Valentina Brianni Nicolò Gentile detto Nicola Vincenzo Salvatore Gullotta detto Enzo Carmelo Lombardo Tina Domenica Lombardo Ermina Mustafi detta Mina Simone Russo Santino Spadaro Pasquale Stracuzzi

I candidati della lista “L’alba di un nuovo sole”

Presentata oggi, invece, la lista che sostiene la corsa dell’attuale sindaco Bruno Miliadò. Capolista di “Insieme” è l’assessore uscente Carmelo Lombardo. Quest’ultimo, in caso di vittoria ricoprirà la carica di presidente del Consiglio comunale. Assessori designati sono Cristina Santoro (vicesindaco) e Piero Bartolone.

Lista “Insieme”

Carmelo Lombardo Pietro Bartolone detto Piero Joseph Bondì detto Pippo Maria Domenica Casablanca Giorgio Chillemi Gabriela Ciobanasu detta Gaby Anna Coppolino Antonio Giuseppe Di Cara Emanuele Giuseppe Di Cara Cristina Santoro