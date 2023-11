Ampia zona pedonale trasformata in parcheggio - Tempostretto

Le cattive abitudini di troppi automobilisti messinesi si diffondono senza che la Polizia municipale intervenga

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Buongiorno…giornalmente da sempre in via Tommaso Cannizzaro zona tribunale…area adibita a transito pedoni presa d’assalto dal parcheggio selvaggio…macchine messe anche addirittura in doppia fila della zona passaggio pedoni”.

Ancora una segnalazione che denuncia l’aggressione delle auto ad aree destinate al transito dei pedoni. Meraviglia che solo la Polizia municipale non manifesti cognizione del problema, molto sentito invece dai cittadini che reclamano il rispetto della legalità e dei diritti di tutti.