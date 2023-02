Ancora auto parcheggiate nei posti per disabili. E c'è anche chi fotocopia il contrassegno FOTO - Tempostretto

Polizia Municipale e carri attrezzi al lavoro per rimuovere le auto in sosta senza autorizzazione

Prosegue la “guerra” agli automobilisti incivili che continuano a occupare gli stalli riservati ai disabili. Durante i controlli non sono mancate le sorprese, come una fotocopia a colori di contrassegno per disabile esposta sul cruscotto.

La sezione Radiomobile della polizia municipale ha elevato molte multe di importi compresi tra 168 e 672 euro, con decurtazione di sei punti dalla patente e rimozione dell’auto, con altri costi per recuperarla.

Molte le segnalazioni al numero 090 771000, della centrale operativa, al quale è possibile segnalare l’uso improprio dei contrassegni di disabili, che possono essere utilizzati esclusivamente con il disabile a bordo auto. In caso di utilizzo di contrassegno di proprietà di un disabile deceduto, è previsto anche il sequestro dell’auto.

Si tratta di un lavoro quotidiano che si svolge in sinergia tra amministrazione comunale, con il sindaco Basile, e la polizia municipale, con il comandante Blasco.

Articoli correlati