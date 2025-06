Ancora un incidente mortale a Messina, quando la passeggiata si trasforma in tragedia

Senza entrare nel merito dell'ultimo caso, oggetto d'indagini, una riflessione va fatta in termini di prevenzione

MESSINA – Ennesimo incidente in città. Giuseppa Cucinotta è morta ieri all’ospedale “Piemonte” di Messina dopo essere stata investita da uno scooter in via Tommaso Cannizzaro giovedì 5 giugno. Aveva 67 anni. La signora Pina era uscita per fare una passeggiata. Un passaggio in farmacia e una serie di movimenti consueti, abitudinari, prima di ritornare a casa. Questo era il suo programma.

Ora un 55enne è indagato per omicidio stradale ed è ricoverato. Senza entrare nel merito della dinamica, una considerazione è d’obbligo. Il 2024 è stato un anno d’allarme incidenti nel nostro territorio. E, tra tangenziale, autostrada e città, il 2025 non sta procedendo nel migliore dei modi, per essere eufemistici.. Occorre insomma rafforzare la prevenzione, studiando tutte le zone più a rischio del territorio e non rassegnarsi all’ineluttabile.

Mentre c’è chi ricorda Pina Cucinotta, madre di due figli e nonna, vanno studiate contromosse. Messina, in linea con quanto avviene in tutta Europa, deve essere un luogo sempre più sicuro per i pedoni, con un potenziamento del servizio pubblico. E con un uso razionale di auto e moto, nel rispetto delle norme. E pensando a dossi stradali e altre misure di rallentamento in alcune strade a rischio.

Si tratta di un processo graduale, in linea con il Pums, Piano urbano della mobilità sostenibile. Ma irreversibilie. E chi è alla guida della città deve governare e pianificare al meglio questa transizione dal modello auto e moto dipendenti al futuro. In gioco è la vita di tutti. E, nel migliore dei casi, la qualità della vita.

