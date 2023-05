Anffas onlus e Teatro Vittorio Emanuele di Messina a sostegno delle popolazioni alluvionate - Tempostretto

Sarà devoluto il ricavato dello spettacolo "Io sono Pinocchio"

MESSINA – Si svolgerà domani, giovedì 1 giugno, alle ore 18, presso il Teatro Vittorio Emanuele lo spettacolo teatrale “Io sono Pinocchio”, prodotto da Anffas Messina, il cui ricavato sarà interamente devoluto alle Anffas dell’Emilia Romagna duramente colpite dalle recenti alluvioni. Tra l’Anffas Onlus Messina, l’associazione che riunisce le famiglie di disabili intellettivi e relazionali, e l’Ear Teatro di Messina si è instaurata una consolidata collaborazione al fine di generare solidarietà concreta con l’obiettivo di valorizzare l’impegno e i benefici ottenuti dai ragazzi verso un percorso di inclusione nella comunità. Con questa collaborazione le due istituzioni intendono mostrare al territorio i risultati raggiunti in termini di autostima dei protagonisti, grazie all’intenso lavoro fin qui prodotto.

“Abbiamo scelto la favola di Pinocchio – dichiara la Presidente Anffas Teresa Grazia Currò – perché i valori da essa custoditi sono i valori eterni ed universali dell’altruismo, della lealtà, dell’autenticità e perché Pinocchio, meglio di qualsiasi altro personaggio delle favole, può costituire un parallelo con la condizione in cui la persona con disabilità vive la sua quotidianità. Il nostro Pinocchio è il burattino che decide di diventare bambino ma può anche decidere di rimanere burattino nella piena consapevolezza che in entrambe le condizioni sarà parimenti amato e rispettato, così come dovrebbe poter fare la persona con disabilità. È il Pinocchio dell’autodeterminazione affrancato dai fili che, nelle favole come nella realtà impediscono di esercitare la più importante facoltà attribuita agli uomini: il libero arbitrio. E come nella favola, Mastro Geppetto, La fata Turchina, il Grillo Parlante sostengono e indirizzano Pinocchio nel suo percorso evolutivo, così nella vita è compito della famiglia, delle Istituzioni, ma anche di ciascuno di noi sorreggere e agevolare la persona con disabilità nel suo cammino a partire dalla scelta fondamentale della strada che intende percorrere”.