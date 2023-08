Angelo Duro fa il pieno a Taormina e replica a De Luca: "Sua reazione altamente lesiva" - Tempostretto

Il comico si assume le responsabilità e pagherà la multa. "Ma questo - dice - non giustifica offese, minacce e violazioni della privacy"

“Questo è quello che è successo ieri sera a Taormina. Le immagini parlano da sole. Ho portato tanti soldi nella città, e fatto lavorare albergatori, ristoratori e molte altre attività con il mio evento. Pure il comune ho fatto lavorare, pagando la multa di 600 euro. Ditemi se questa non è generosità. E altruismo. Ve lo dicevo che sono cambiato”. Così Angelo Duro sul suo profilo Facebook all’indomani dello spettacolo al Teatro Antico di Taormina. Un’esibizione accompagnata da polemiche roventi con il sindaco Cateno De Luca che aveva fatto multare il comico palermitano per aver disegnato dei simboli fallici sui manifesti che pubblicizzavano il proprio spettacolo.

La nota di Angelo Duro

Ma c’è anche una nota dell’ufficio stampa di Angelo Duro, diffusa questo pomeriggio, destinata a riaccendere la miccia, perché difficilmente Cateno De Luca si farà scappare l’occasione di controreplicare. “Alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi a Taormina – si legge nel documento – circa il video realizzato da Angelo Duro in cui con delle bombolette spray ha imbrattato i manifesti del suo spettacolo in programma la sera del 7 agosto al Teatro Greco, il comico palermitano prende atto del gesto, si assume le sue responsabilità e pagherà la multa che gli è stata comminata. Questo però non giustifica le numerose offese, minacce e violazione della privacy a cui è stato pubblicamente esposto. Attraverso il suo legale, Angelo Duro fa sapere che la reazione del sindaco di Taormina, Cateno De Luca, è stata altamente lesiva, con minacce palesi e istigazione alla violenza“. E in un video inviato alla stampa vengono riassunte alcune delle frasi proferite da De Luca contro il comico palermitano. “Lo spettacolo “Sono cambiato” che ha registrato il tutto esaurito al teatro Greco – conclude la nota firmata dall’ufficio stampa di Angelo Duro – è andato in scena senza nessuna menzione dall’accaduto da parte del comico”.