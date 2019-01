"Entro dieci giorni la riapertura della Casa di Vincenzo"

MESSINA - “I lavori di manutenzione della Casa di Vincenzo, dormitorio comunale per i senza fissa dimora, sono in fase di completamento”. E’ quanto dichiarato oggi dal vicesindaco Salvatore Mondello e dall’assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore, che hanno effettuato un sopralluogo insieme all’arch. Andrea Milici, del dipartimento Manutenzione Immobili Comunali.

“Entro 10 giorni – hanno proseguito gli assessori – è prevista la riapertura della Casa di Vincenzo ed il trasferimento dei senza fissa dimora che dal primo dicembre sono ospitati presso la struttura ex Ipab Casa dell’Infanzia. L’Amministrazione comunale ha voluto migliorare le condizioni del dormitorio e renderlo più vivibile ed accogliente; questo è solo il primo intervento tangibile di un percorso che prevede entro febbraio l’ultimazione degli alloggi di transito di Bisconte destinati anche ai senzatetto”.