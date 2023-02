La segnalazione

MESSINA – Segnala una lettrice: “All’Annunziata, all’uscita della galleria nello spazio tra la strada e un negozio, c’è il buio totale. Manca inoltre la segnaletica per limite di velocità in prossimità della scuola Vittorini. Le auto, provenienti sia dalla cittadella sportiva che dall’asse viario, sfrecciano come in autostrada, incuranti anche delle abitazioni che insistono su questa strada. Cosa si aspetta per intervenire?”.