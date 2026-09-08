Antonello Venditti in concerto al PalaRescifina di Messina nel 2027

“In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali” farà tappa a Messina il 22 maggio 2027. Da domani al via la prevendita dei biglietti

Messina si prepara ad accogliere uno dei protagonisti assoluti della storia della musica italiana. Antonello Venditti sarà al PalaRescifina di Messina il 22 maggio 2027, nell’ambito del nuovo tour nei palasport “In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali”. La prevendita dei biglietti sarà aperta dalle ore 14.00 di domani, mercoledì 9 settembre, su TicketOne e nei punti vendita abituali.

“Accogliere Antonello Venditti a Messina è motivo soddisfazione e rappresenta un’ulteriore conferma del percorso che l’Amministrazione porta avanti da tempo per consolidare sempre più il ruolo della città nel circuito dei grandi eventi. Appuntamento dopo appuntamento, questo lavoro trova nuove e importanti conferme nella presenza a Messina di artisti di primo piano, capaci di richiamare pubblico da tutta la Sicilia e anche da fuori regione. La scelta di Messina per una tappa così importante del tour di Venditti testimonia la crescente capacità della nostra città di proporsi come luogo di riferimento per la grande musica e per gli eventi di richiamo, con positive ricadute sul piano turistico, economico e della promozione del territorio”, dichiara il sindaco Federico Basile.

“Un evento di questa portata è anche il risultato di un lavoro che questa Amministrazione porta avanti in continuità da tempo sul fronte dell’organizzazione, della logistica, della mobilità e della gestione dei flussi”, aggiunge l’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro. “Ospitare grandi appuntamenti significa mettere in campo una macchina organizzativa articolata, che richiede programmazione e coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti. Il nostro obiettivo è continuare a consolidare questa capacità, rendendo Messina sempre più pronta ad accogliere eventi di livello nazionale e internazionale e garantendo al pubblico un’esperienza positiva e sicura, dentro e fuori gli spazi dello spettacolo. In questo percorso, il PalaRescifina rappresenta una struttura strategica, che stiamo valorizzando sempre più come spazio polifunzionale al servizio della città, capace di ospitare grandi manifestazioni sportive e importanti appuntamenti di spettacolo”.

La possibilità di ospitare un artista del calibro di Antonello Venditti conferma la vocazione polifunzionale dell’impianto e il suo ruolo strategico all’interno dell’offerta cittadina. Il PalaRescifina rappresenta infatti un’importante infrastruttura per Messina, in grado di accogliere manifestazioni sportive, concerti e grandi appuntamenti pubblici, contribuendo a rafforzare la capacità della città di proporsi come sede di eventi di rilievo regionale, nazionale e internazionale. Il concerto di Venditti sarà realizzato da Puntoeacapo Srl, in collaborazione con Il Botteghino e con il Comune di Messina.

Il nuovo tour rappresenta il grande ritorno di Venditti nei più importanti palasport italiani, a due anni dalla precedente tournée. La partenza è fissata con una speciale anteprima l’8 marzo 2027, giorno del compleanno dell’artista, al Palazzo dello Sport di Roma, mentre il viaggio attraverso l’Italia si concluderà proprio in Sicilia, con l’atteso appuntamento di Messina. La città dello Stretto si prepara dunque a vivere una nuova grande serata di musica, affidata alla voce e alle canzoni di un artista che ha attraversato generazioni, diventando parte integrante della memoria collettiva del Paese. “In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali” sarà una nuova occasione per il pubblico di emozionarsi sulle note di un repertorio straordinario.