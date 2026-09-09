La Team Volley Messina conferma Erika Lo Nostro in attacco per la Serie D

Riparte da una conferma in prima squadra la Team Volley Messina femminile, la schiacciatrice classe 2003 al servizio di coach Di Mauro

MESSINA – La Team Volley Messina si prepara ad una nuova stagione con la sua prima squadra femminile che affronterà il prossimo campionato di Serie D. Coach Giovanni Di Mauro già confermato potrà contare nel roster su un’atleta che da anni ormai veste la maglia biancorossa.

Si tratta di Erika Lo Nostro, schiacciatrice classe 2003, che dal 2021/2022 in poi ha sempre giocato per la Team Volley Messina nei campionati regionali in Serie D o Serie C, ma per lei sarà il quattordicesimo anno nella società peloritana. In passato per lei nelle giovanili erano arrivate le vittorie nei campionati Under 13, Under 14 e di Prima Divisione.

“Faccio parte della Team Volley Messina da quando avevo 9 anni – dichiara Erika Lo Nostro – sono contenta di continuare all’interno di questa società insieme alle altre ragazze con alcune delle quali sono cresciuta. L’obiettivo di quest’anno sarà avere tanta grinta per affrontare il campionato, prenderci tante soddisfazioni che purtroppo lo scorso anno non sono arrivate. Sono contenta del gruppo, è da sempre unito e questo fa sì che la squadra non si sia mai divisa negli anni. Credo che ciò che serva di più nella pallavolo sia proprio una squadra unita, che lo sia nelle vittorie come nelle sconfitte”.