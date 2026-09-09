Trasporto extraurbano a Taormina, alla Regione il confronto sulle fermate degli autobus

Dopo le proteste del Comune oggi si è svolto un incontro nella sede dell'assessorato delle Infrastrutture. Ecco cosa è stato deciso

Un incontro avente per oggetto il “Servizio di trasporto pubblico extraurbano di passeggeri su autobus nel comprensorio del comune di Taormina – Definizione aree di fermata” si è svolto questa mattina a Palermo, su convocazione dell’assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. All’incontro, presieduto dal dirigente generale del Dipartimento, Salvatore Lizzio, hanno preso parte, la Città Metropolitana di Messina rappresentata dal dirigente della Sezione Viabilità Biagio Privitera e Gaetano Maggioloti, il Comune di Taormina con il sindaco Cateno De Luca, collegato telefonicamente poiché impegnato nei lavori d’aula dell’Ars, e il comandante della Polizia Municipale, Giuseppe Cacopardo, l’Asm di Taormina rappresentata dal Presidente del CdA Giuseppe Campagna e dal Gestore dei Trasporti Carmelo Zaccone e i rappresentanti dei Consorzi che svolgono attività di trasporto pubblico locale nell’hinterland di Taormina a cui fanno capo le compagnie Interbus e Etna Trasporti.

Il dirigente generale Lizzio ha preso atto delle problematiche esposte dal Comune di Taormina derivanti dal fatto che i bus effettuano fermate sulla sede stradale per parecchio tempo al fine di consentire all’operatore di esercizio di vendere biglietti ai viaggiatori, creando lunghe file ed incolonnamenti, fino a giungere all’intero blocco della circolazione quando giungono bus in senso contrario che effettuano a loro volta la fermata nella carreggiata opposta, atteso che le fermate sono spesso posizionate l’una davanti all’altra, ostruendo il regolare passaggio dei veicoli e bloccando molto spesso il transito dei mezzi di soccorso.

A questo proposito nei giorni scorsi il Comune di Taormina aveva indetto un tavolo tecnico con i rappresentanti dei Consorzi interessati che però è stato disertato dagli stessi, mentre l’Anas, presente all’incontro, ha dichiarato che non risulta agli atti nessuna richiesta né tantomeno il rilascio di alcun nulla osta per le fermate per Interbus e Etna Trasporti ma solo le richieste per le pensiline e le fermate rilasciate all’ASM di Taormina.

La richiesta del Comune di Taormina

Per ovviare all’inconveniente, il Comune di Taormina ha chiesto che i vettori si dotino di personale di terra che provveda alla vendita dei titoli di viaggio prima dell’arrivo dei bus o che vengano installate apposite emettitrici di biglietti così come ha già fatto ASM, per evitare che i bus restino in sosta per tanto tempo sulla strada per emettere i biglietti ai viaggiatori bloccando, letteralmente, il transito dei veicoli. In tal senso, la criticità è stata superata davanti alla stazione ferroviaria Taormina-Giardini dal momento in cui le società di trasporto si sono adeguate alle disposizioni viarie emesse dal Comune di Taormina parecchio tempo fa, utilizzando gli appositi stalli realizzati ai margini della carreggiata per la sosta, dotandosi unitamente di personale che vende i biglietti a terra, prima dell’arrivo dei bus, permettendo così agli utenti di completare rapidamente l’incarrozzamento.

Su quest’aspetto i titolari delle autolinee si sono impegnati ad attivare ed implementare i sistemi di bigliettazione on line per ovviare al problema, permettendo così ai viaggiatori di salire sui bus già muniti di biglietto.

Le problematiche del terminal bus di via Pirandello

Il Comune di Taormina ha inoltre evidenziato che nel terminal bus di via Pirandello a Taormina ogni giorno transitano più di 170 bus, un flusso notevole che dovrà essere disciplinato, consentendo esclusivamente la salita e la discesa dei passeggeri negli stalli contrassegnati, dovendosi poi spostare in deposito, senza prolungare la sosta all’interno dell’area.

Durante l’incontro il dirigente Lizzio ha disposto che i funzionari del Dipartimento si rechino sui luoghi e con il Comune di Taormina effettuino dei sopralluoghi al fine di individuare le soluzioni più idonee rispetto alle criticità evidenziate.